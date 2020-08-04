“شاهد” مقهى بالسعودية كاد يتحول لمرقص يستخدم فتيات بملابس جريئة لجذب الزبائن من الشارع!

فجر مقطع فيديو في أحد المقاهي بالسعودية، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور غير لائق للفتيات داخله.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول شاب إلى المقهى بسيارته، فيجد فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وتحتها تيشرت يكشف صدرها، وبنطال، وتكشف شعرها بالكامل، تأتي ناحيته قبل وصوله، وتُخبره بدلع: “لدينا عصير فراولة وشاي كرك”.

مقهى في السعودية يثير الجدل pic.twitter.com/rVdg4IQqWB — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) August 4, 2020

وأثار المقطع غضب المغردين الذين رأوا أن مصطلح “مرقص” أدق وصفاً للمكان من “مقهى”، وكشف مُغرد مكان المقهى تحديداً وأنه مقهى متنقل، وكتب: “انا اللي شايف كل شي وهذا فود ترگ في ترگي الاول بالرياض”.

انا اللي شايف كل شي وهذا فود ترگ في ترگي الاول بالرياض — #_:تفٱصيل ٱل مٱنع 🇸🇦MBS_KSA (@tfasil_28) August 4, 2020

وادعى آخرون أن الفتاة العاملة بالمقهى ليست سعودية، ورجحوا أنها من المغرب العربي، بسبب لفظها لكلمة “شاي كرك”.

ههههههههههههههههههههههه يوم قالت كرك والله مغررررربييه😭😭😭😭😭😭😭 — الغيد🕊 (@X9cHmVckk2ScXr7) August 4, 2020

https://twitter.com/mohy_otb/status/1290496323930611712

لايكون قال انها دوسريه؟😂لان ملامحها ولكنتها ابدا مو سعوديه اساسا، ملاحظه بعض المخانيث هالايام اي عاهره الا غصب بيخلونها سعوديه مع انهم سعوديين شي غريب ويضحك بنفس الوقت😭😭 — الغيد🕊 (@X9cHmVckk2ScXr7) August 4, 2020

وتساءل آخر: “مقهى ولا شارع المرقص بقراند!”.

مقهى ولا شارع المرقص بقراند! — ✪ | مــــحـــــــمــــد (@i979o) August 4, 2020

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من انتشار مقطع فيديو لفتيات سعوديات يعملن كنادلات في المطاعم، ما أثار غضباً واسعاً بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية آنذاك، أنها فرضت مخالفة على مقهى في مدينة الطائف، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه نساء نادلات يخدمن الرجال.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911”.

إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 27, 2020

ويظهر بالفيديو الذي نٌشر عبر “تيك توك”، فتيات سعوديات يرتدين عباءات ونقاب، يعملن كنادلات في مطعم، وتُقدم إحداهن المشروبات لمجموعة شباب سعوديين.

من يرضى ان تكون زوجته أو بنته أو اخته بهذا الموقف..؟!

مؤسف جدا أن تتحول بنات الحرمين إلى عاملات في مطاعم

مخجل أن تكون نساء أغنى بلد نفطي مقهويات أتمنى ألا تكون مضطرة لهذا العمل ولم تدفعها الحاجة والفاقة لمثل هذا العمل

#افتتاح_مقاهي_الشيشه pic.twitter.com/vsgbRQwn66 — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) July 26, 2020

ورأى الناشطون الغاضبون أن ما يحدث هو نتيجة لسياسات الملك سلمان ونجله، والانفتاح الاجتماعي الذي يدعو له، خاصة فيما يخص جانب النساء.