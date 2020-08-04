صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حياتنا

“شاهد” مقهى بالسعودية كاد يتحول لمرقص يستخدم فتيات بملابس جريئة لجذب الزبائن من الشارع!

كتب وطن
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فجر مقطع فيديو في أحد المقاهي بالسعودية، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور غير لائق للفتيات داخله.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول شاب إلى المقهى بسيارته، فيجد فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وتحتها تيشرت يكشف صدرها، وبنطال، وتكشف شعرها بالكامل، تأتي ناحيته قبل وصوله، وتُخبره بدلع: “لدينا عصير فراولة وشاي كرك”.

 

 

وأثار المقطع غضب المغردين الذين رأوا أن مصطلح “مرقص” أدق وصفاً للمكان من “مقهى”، وكشف مُغرد مكان المقهى تحديداً وأنه مقهى متنقل، وكتب: “انا اللي شايف كل شي وهذا فود ترگ في ترگي الاول بالرياض”.

 

 

وادعى آخرون أن الفتاة العاملة بالمقهى ليست سعودية، ورجحوا أنها من المغرب العربي، بسبب لفظها لكلمة “شاي كرك”.

 

 

https://twitter.com/mohy_otb/status/1290496323930611712

 

 

وتساءل آخر: “مقهى ولا شارع المرقص بقراند!”.

 

 

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من انتشار مقطع فيديو لفتيات سعوديات يعملن كنادلات في المطاعم، ما أثار غضباً واسعاً بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية آنذاك، أنها فرضت مخالفة على مقهى في مدينة الطائف، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه نساء نادلات يخدمن الرجال.

 

وقالت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911”.

 

 

ويظهر بالفيديو الذي نٌشر عبر “تيك توك”، فتيات سعوديات يرتدين عباءات ونقاب، يعملن كنادلات في مطعم، وتُقدم إحداهن المشروبات لمجموعة شباب سعوديين.

 

 

ورأى الناشطون الغاضبون أن ما يحدث هو نتيجة لسياسات الملك سلمان ونجله، والانفتاح الاجتماعي الذي يدعو له، خاصة فيما يخص جانب النساء.

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