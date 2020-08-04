“الجيران كانوا يتصدقون عليه”.. “شاهد” مفاجأة صدمت الشرطة السورية داخل منزل متسول بعد وفاته!

عثرت قوات الأمن السورية على جثة متسول سبعيني داخل منزله، وذلك بعد ورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل في العاصمة دمشق.

وذكر بيان وزارة الداخلية السورية الذي رصدته “وطن”، إن الشرطة عثرت على مفاجأة داخل المنزل، حيث تم اكتشاف أكياس تحتوي على مبالغ مالية من فئات قديمة وجديدة (ورقية ومعدنية)، وأوراق ملكية عقارات تعود للمتسول.

وبدأت الحادثة، بعدما ورد اتصال الى قسم شرطة التضامن بدمشق من أحد المواطنين القاطنين في حي الزهور بوجود رائحة غريبة تنبعث من أحد المنازل .

بعد انبعاث رائحة غريبة من أحد المنازل في دمشق… العثور على جثة رجل سبعيني بداخله .. والتحقيقات تكشف أنه متسول ووفاته… Gepostet von ‎وزارة الداخلية السورية‎ am Montag, 3. August 2020

وأوعزت النيابة العامة بفتح المنزل لاستكشاف مايوجد بداخله، ووجدت جثة رجل في العقد السابع من العمر متوفي منذ عدة أيام، وتم إبلاغ مديرية صحة دمشق، وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي تبين أنها وفاة طبيعية وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشفى دمشق .

وعثرت الشرطة على أكياس بضمنها مبالغ مالية من فئات قديمة وجديدة (ورقية ومعدنية) وأوراق ملكية عقارات، وبسؤال جيرانه تبين أن المتوفي كان يعمل “متسولاً” وكان الجيران يتصدقون عليه بالطعام والشراب واللباس .

وبإحصاء النقود، تبين وجود مبلغ وقدره حوالي مليون ونصف المليون من فئات( الليرة السورية إلى الالف ليرة سورية)، أي ما يقارب 681 ألف دولار أمريكي.

كما تبين أن لديه مزرعة في الشاغور بساتين، وتم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المبلغ المالي الى مصرف سورية المركزي وايداع الاوراق الرسمية لدى القصر العدلي بدمشق