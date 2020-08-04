صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” ماذا فعل هؤلاء اليمنيون عندما طلبت منهم مذيعة حرق العلم العراقي في الشارع!

كتب وطن
0

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق أصالة وشهامة الشعب اليمني، حين عرضت عليهم المذيعة عرضاً بأن يقطعوا علم دولة عربية، مقابل مبلغ من المال.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، مذيعة يمنية خلال تجربة اجتماعية، تطلب من المواطنين حرق العلم العراقي مقابل مبلغ مالي، الا أن أصالتهم وشهامتهم حالت دون تحقيق هذا الطلب.

 

وخلال التجربة طلبت المذيعة من فتاة التقتها في احد الاسواق كما هو واضح ان تحرق العلم العراقي الا أنها رفضت وقالت لها “مستحيل”، ( لا يمكنني أن أحرق علم دولة عربية، لأن هذه دولة مسلمة، وبالذات العراق، مستحيل أحرق علمها، لأنهم ناس طيبين، ومستحيل أفكر بهذا الموضوع نهائياً”.

 

واستمر المقطع مظهراً مقابلة ثانية مع شاب آخر، قامت المذيعة بعرض نفس العرض عليه، إلا أنه رفض بشكل قاطع ما طلبته المذيعة.

 

وتفاعل العديد من النشطاء والمغردين مع المقطع الذي نشره أحد الحسابات عبر تويتر وعقب عليه: “رد الفعل جميل جدا، علماً ربما عنوان السؤال مثير للاستغراب ولكن هذه هو الطريق الذي سيجعلنا أمة عربية واحدة، ونطوي زمن الفتنة الماسونية بالشرق الأوسط وبهذه الأفكار تبني الأجيال، على السلام ونبذ التنمر والكراهية.

 

فيما قال آخر: “نعم، اليمن يحب العراق، تحديداً كل محافظاته الشمالية”.

 

ويعاني اليمن والعراق وعديد من البلدان العربية، من حالة ترد وانهيار شملت كافة المناحي الحياتية، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، وذلك بسبب الظروف السياسية العاصفة التي ضربت البلدان العربية تلك، وحوّلتها من أوطان هادئة محتضنة، لساحات وغى تكثر فيها الدماء والقتل والظلم.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل تم اغتيال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وتكتمت الحكومة عن الأمر.. تفاصيل مثيرة…

الهدهد

من هو جميل الشمري الذي ثار الشعب العراقي ضده.. هذه التعليمات كان يصدرها لعناصره بدون…

الهدهد

“شاهد” السياسي العراقي الشيعي هاشم العقابي يكفر بـ”المذهب…

الهدهد

وصفه بضبع الاستبداد الذي قُتل كالفأر.. كاتب تونسي يثير جدلاً واسعاً بما قاله عن صدام…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.