“شاهد” ماذا فعل هؤلاء اليمنيون عندما طلبت منهم مذيعة حرق العلم العراقي في الشارع!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق أصالة وشهامة الشعب اليمني، حين عرضت عليهم المذيعة عرضاً بأن يقطعوا علم دولة عربية، مقابل مبلغ من المال.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، مذيعة يمنية خلال تجربة اجتماعية، تطلب من المواطنين حرق العلم العراقي مقابل مبلغ مالي، الا أن أصالتهم وشهامتهم حالت دون تحقيق هذا الطلب.

وخلال التجربة طلبت المذيعة من فتاة التقتها في احد الاسواق كما هو واضح ان تحرق العلم العراقي الا أنها رفضت وقالت لها “مستحيل”، ( لا يمكنني أن أحرق علم دولة عربية، لأن هذه دولة مسلمة، وبالذات العراق، مستحيل أحرق علمها، لأنهم ناس طيبين، ومستحيل أفكر بهذا الموضوع نهائياً”.

شاهد اصالة شعب #اليمن تجربة اجتماعية مبلغ مالي مقابل حرق علم #العراق

رد الفعل جدا جميل، علما ربما عنوان السؤال مثير للاستغراب ولاكن هذا هو الطريق الذي سيجعلنا امة عربية واحدة ونطوي زمن الفتن الماسونية بالشرق الاوسط وبهذه الافكار تبنى الاجيال على السلام ونبذ التنمر والكراهية ❤️ pic.twitter.com/OkL6EocTd6 — ❤️ IRAQ❣️ وضاح الشمري 🇮🇶 (@iraqforever6) July 29, 2020

واستمر المقطع مظهراً مقابلة ثانية مع شاب آخر، قامت المذيعة بعرض نفس العرض عليه، إلا أنه رفض بشكل قاطع ما طلبته المذيعة.

وتفاعل العديد من النشطاء والمغردين مع المقطع الذي نشره أحد الحسابات عبر تويتر وعقب عليه: “رد الفعل جميل جدا، علماً ربما عنوان السؤال مثير للاستغراب ولكن هذه هو الطريق الذي سيجعلنا أمة عربية واحدة، ونطوي زمن الفتنة الماسونية بالشرق الأوسط وبهذه الأفكار تبني الأجيال، على السلام ونبذ التنمر والكراهية.

فيما قال آخر: “نعم، اليمن يحب العراق، تحديداً كل محافظاته الشمالية”.

نعم 👍

اليمن يحب العراق تحديدا كل محافظاته الشمالية تحديداً — الــــعــــــ مَـــحٌـمَدِعــلـي ــــــزّي❥✺ღ↡ (@CC__QQ) August 1, 2020

ويعاني اليمن والعراق وعديد من البلدان العربية، من حالة ترد وانهيار شملت كافة المناحي الحياتية، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، وذلك بسبب الظروف السياسية العاصفة التي ضربت البلدان العربية تلك، وحوّلتها من أوطان هادئة محتضنة، لساحات وغى تكثر فيها الدماء والقتل والظلم.