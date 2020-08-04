انهيار محافظ بيروت مروان عبود خلال حديثه عن انفجار مرفأ بيروت
انهيار محافظ بيروت مروان عبود خلال حديثه عن انفجار مرفأ بيروت
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شاهد ماذا حدث لمحافظ بيروت على الهواء مباشرة بمكان انفجار مرفأ بيروت المرعب!

كتب وطن
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انهار محافظ بيروت مروان عبود على الهواء مباشرة خلال حديثه عن انفجار مرفأ بيروت المرعب الذي وقع مساء الثلاثاء .

وكان المحافظ “عبود” يتفقد مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفا عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت في مكان الحريق.

وأشار عبود إلى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق.

وشبه المحافظ ما حدث بكارثة هيروشيما في اليابان.

وبينما قال وقال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الإنفجار خلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى عدا عن الدمار الكبير .

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي علاقة بلاده بانفجار بيروت.

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