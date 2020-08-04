شاهد ماذا حدث لمحافظ بيروت على الهواء مباشرة بمكان انفجار مرفأ بيروت المرعب!

انهار محافظ بيروت مروان عبود على الهواء مباشرة خلال حديثه عن انفجار مرفأ بيروت المرعب الذي وقع مساء الثلاثاء .

وكان المحافظ “عبود” يتفقد مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفا عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت في مكان الحريق.

وأشار عبود إلى أن بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق.

وشبه المحافظ ما حدث بكارثة هيروشيما في اليابان.

محافظ بيروت باكيا: ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/SbF38qrgda — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 4, 2020

وبينما قال وقال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الإنفجار خلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى عدا عن الدمار الكبير .

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي علاقة بلاده بانفجار بيروت.