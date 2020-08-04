“شاهد” المهرجة عبير موسى “دلوعة” دحلان تقع في شر أعمالها وتزين كعكة الاحتفال بعيد الجمهورية بالعلم التركي بدلاً من التونسي!

وقع الحزب الدستوري الحر في تونس، والذي تتزعمه النائبة عبير موسى، الممولة إماراتياً لتنفيذ انقلاب على الشرعية في تونس، يوم احتفالاته بعيد الجمهورية في الـ25 من يوليو في خطأ فادح، بعد أن نسى علم بلاده وزين الكعكة الخاصة بالاحتفال بعلم تركيا بدلاً من علم تونس.

وتداول رواد مواقع التواصل في تونس مقاطع فيديو لاحتفالات رئيسة الحزب “الدستوري الحر”، عبير موسي، بذكرى إعلان الجمهورية، بكعكة عليها علم تركيا بدلا من علم تونس (المشابه له)، في حين عرف عنها انتقادها الشديد لـ”حزب النهضة” ولتركيا.

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعدما فشلت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في التفريق بين علم بلادها وعلم تركيا المتشابهَين، إذ احتفلت بذكرى إعلان الجمهورية بكعكة زُينت بعلم تركيا، على الرغم من أنها تقدم نفسها كقومية تونسية وتهاجم تركيا باستمرار pic.twitter.com/8e7jMtBne2 — TRT عربي (@TRTArabi) July 28, 2020

وأثار الخطأ غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، فيما سخر آخرون من الحزب الذي لا يعرف علم بلاده.

هده واحدة مريضة والاخوة في تونس عندهم الدواء الشافي بلا شك لهدا المرض — Sholfet (@Sholfet1) July 28, 2020

تركيا لا تريد استعماركم بل تحريركم ممن أبادوا الملايين منكم ونهبوا خيراتكم وحاربوا الاسلام وسعوا الى فرنجة الحضارة العربية الاسلامية وهم لايؤمنون بالمصالح المتبادله لكل طرف واحترام قيم الحضارة الاسلامية. — Fayez Shdaifat (@FayezShdaifat1) July 28, 2020

عبير موسى ذراع صهيوني تم حقنه في البرلمان التونسي لنشر الفوضى و البلبلة السياسية هكذا يتحكم الصهاينة في الدول العربية بالتواطئ مع بعض الحكام الخونة المرتدين الذين أعلنوا ولاءهم للشيطان فهو إليهم اليوم يقود حربا على الإسلام و أهله باستعماله لجنوده من دول محور الشر العربي. — Ilghet Khaled (@IlghetK) July 28, 2020

لا تلوموا عليها

فلدينا في مصر عمر اديب واحمد موسي

وهم ايصا لديهم المساحه علي جميع القنوات مثلهم مثل الرويبضه عبير موسي — Medoo 1 (@Medoo61200801) July 28, 2020

لم أتوقع وجود مهرجين تافهين مثل عبير في مجلس النواب التونسي وأن لم يتخلص منه التونسيين فعلي تونس السلام — Mag (@Mag04698424) July 28, 2020

وجود امثال عبير موسى أمر طبيعي في ظل وجود دولة عادلة كتونس

كل الحب للشعب التونسي ممثلا بقيادته الحكيمة

سياسة عدم تكميم الأفواه مثالا للتقدم و التحضر و كل إناء بما فيه ينضح — life team (@lifeteam5) August 1, 2020

انسانة دون المستوى ولا ترتقي الى برلماني مسؤول. اذا لم تستحي فافعل ما شئت . يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب — boulaabi karim (@boulaabik) July 28, 2020

وفي وقت سابق، كشف نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان، تفاصيل خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس، لافتاً إلى وجود ضغوط تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزّع على النواب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بينما لم يصدُر أي تعليق من أبوظبي بشأن اتهامات المسؤول في الحزب التونسي.

وفي التفاصيل التي تحدث عنها البحيري لإذاعة “شمس إف إم” التونسية الخاصة، فإن ذلك يأتي في إطار “خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس بالانطلاق من البرلمان وإحداث فراغ به بتنحية رئيسه وتعطيل تزكية الحكومة المقبلة، وذلك سيؤدي لدفع البلاد نحو الفراغ”، وفق تعبيره.

تصريحات البحيري تأتي بينما أقرّ مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة به) أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، في الجلسة المقررة، الخميس 30 يوليو/تموز، سريّاً ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.

حسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).

قبل أسبوع، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسمياً، إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.

علّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي، دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، بحسب رأيهم.

وهناك العديد من التقارير تحدّثت مؤخراً عن “علاقة بين النائبة عبير موسى ودولة الإمارات”، خاصة في أعقاب محاولتها إدانة التدخل التركي في ليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي.