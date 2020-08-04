“شاهد” الفاشينستا السعودية أمل الأنصاري تنفجر غاضبة بعد أن شاهدت ما فعلته منتقبة مع زوجها أمام المارة!

أثارت الفاشينستا السعودية أمل الأنصاري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنمرها على النساء المنتقبات في الأماكن العامة.

وظهرت أمل الأنصاري بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “نحن كخليجيين، أو بالأحرى سعوديين، حين نكون في مكان مفتوح أو مكان عام، يفترض أن تكون المحجبات أكثر انفتاحاً من المنتقبات، ولكني وجدت العكس”.

#امل_الانصاري امل الانصاري تتعرض للهجوم من البعض؛ بعد انتقادها لتصرف المنقبات مع ازواجهن في الاماكن العامة. pic.twitter.com/srVDDmlO7T — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 3, 2020

وسردت أمل الأنصاري الموقف الذي استفزها: “تقوم المنقبة بأخذ ملعقة، وإطعام زوجها، ثم تنظر إلى الفتيات وتضحك، وكأنها تقول انظروا إلينا”.

وتابعت الأنصاري: “لم أفهم؟ ماذا تريدين؟ إذا كانت لديك رومانسية زائدة وحب زائد لزوجك فأظهريه في المنزل وليس أمام الناس، وأطعمي زوجك بنفسك في المنزل”.

وأثار انتقاد أمل الأنصاري جدلاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دشنوا هاشتاج #أمل_الأنصاري للرد عليها، وأصبح الهاشتاج في قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية.

ونشر أحد المغردين فيديو لأمل الأنصاري في مكان عام، وهي ترقص وتغني مع عائلتها، وعلق ساخراً: “وااااو الذوق العام يصيح بزاويه او ربع البويات حلال عليهم”.

#امل_الانصاري وااااو الذوق العام يصيح بزاويه

او ربع البويات حلال عليهم 😉 pic.twitter.com/HVC1tw5Jji — 🧚🏻‍♀️💰 (@Gggggp5) August 4, 2020

وهاجمتها أخرى قائلة: “لا حرام المفروض المنقبة تجلس بالبيت ولا لاخرجت ماتتحرك من مكانها ابد اذا بتتحرك لازم تخلع نقابها عشان يعجبك ياست امل انتي خليك بحالك واعرفي الحجاب صح بعده تعالي تفلسفي لاعاد تسوي فيها راعية سوالف تكفين”.

#امل_الانصاري لا حرام المفروض المنقبة تجلس بالبيت ولا لاخرجت ماتتحرك من مكانها ابد اذا بتتحرك لازم تخلع نقابها عشان يعجبك ياست امل انتي خليك بحالك واعرفي الحجاب صح بعده تعالي تفلسفي لاعاد تسوي فيها راعية سوالف تكفين pic.twitter.com/aKepSSSsNR — دوسرية 🇸🇦 (@BDousari) August 4, 2020

وطالبها آخرون بعدم التدخل بشؤون غيرها في الأماكن العامة، واتهموا أمل الأنصاري بالحقد والغيرة حين ترى زوجين سعيدين.

#امل_الانصاري#امل_الانصاري_اخرسي

حبيت اقول كلامك مردود عليك، ومالك شغل بأحد وكلن يعيش بالطريقه اللي تعجبه دامه مرضي ربه. pic.twitter.com/5VLvYUG4TA — Crystal1 (@KaRr202020) August 4, 2020

امل الانصاري و هي تشوف زوجين سعيدين عايشين حياتهم #امل_الانصاري pic.twitter.com/dU0PIzCIrI — hassan Mohammed (@7assan_2oo4) August 4, 2020

#امل_الانصاري الرويبضة اشوف لو تنسمين براطمك كنها زق ناشف وتهتمين شوي بهالاتك السودة ابركلك من التمحرش بالمنقبات انا مو منقبة بس ما احب تتلقفي بقناعة غيرك وانتي كلك على بعضك صناعة صينية. pic.twitter.com/DMOvwWS04t — زحلطن (@hka5374) August 4, 2020

وردت إحدى المنتقبات على أمل الأنصاري بصورة لها قائلة: “من قلك المنقبات ما عندهم انفتاح ابشرك انا رسامه جرافتيه بعد”.

#امل_الانصاري من قلك المنقبات ما عندهم انفتاح ابشرك انا رسامه جرافتيه بعد pic.twitter.com/knkXtgnRHc — Roof_ma (@Roof_ma2) August 3, 2020

ووصف مُغرد ماتقوم به أمل الأنصاري بـ”الاستنقاص”، وقال: “أسلوب الاستنقاص من المنقبة مرفوض تماماً في مجتمعنا ، وكاد اجزم بأن ٩٥٪ من الشباب السعودي يحترم المنقبة ويفتخر بها وهي خياره الاول في الزواج، واللقافة في متابعة الاخرين في الاماكن العامة اسلوب غير حضاري وغير مهذب”.

#امل_الانصاري

• أسلوب الاستنقاص من المنقبة مرفوض تماماً في مجتمعنا .

• اكاد اجزم بأن ٩٥٪ من الشباب السعودي يحترم المنقبة ويفتخر بها وهي خياره الاول في الزواج .

• اللقافة في متابعة الاخرين في الاماكن العامة اسلوب غير حضاري وغير مهذب pic.twitter.com/tbBLEc6l6R — قلم .. حُر ! (@PrinceSaudbinK1) August 3, 2020

وقال الناشط نواف عزيز: “الأماكن العامة في أمريكا وأوروبا يصير فيها دعارة. تركتيها ورحتي لناس محتشمين يمارسون الحرية بحدود العقل والدين!!؟ كلامك مايدل على أنك معقدة وبس بل يدل على حقد وكراهية في قلبك”.

الأماكن العامة في أمريكا وأوروبا يصير فيها دعارة. تركتيها ورحتي لناس محتشمين يمارسون الحرية بحدود العقل والدين!!؟ كلامك مايدل على أنك معقدة وبس بل يدل على حقد وكراهية في قلبك #امل_الانصاري pic.twitter.com/kVaDckgqKc — نواف عزيز (@nwaf201000) August 3, 2020

وكتب المفكر والباحث السعودي إبراهيم المنيف في رده على أمل الأنصاري: “العالم الافتراضي (فوضى)، لأنه يخلوا من القوانين التي تنظم سلوكياته كما تنظم الحياة الواقعية >طالما المحتوى (بلا قيود) فهذا يعني تكاثر #مشاهير_الفلس، لأن كل من أراد الشهرة كسر الذوق العام والاحترام بمحتوى شاذ حتى يحقق مشاهدات عالية، وبدلاً من إقفال حسابه، يُترك بلا عقاب ليحفز غيره”.

العالم الافتراضي (فوضى)، لأنه يخلوا من القوانين التي تنظم سلوكياته كما تنظم الحياة الواقعية

>طالما المحتوى (بلا قيود) فهذا يعني تكاثر #مشاهير_الفلس، لأن كل من أراد الشهرة كسر الذوق العام والاحترام بمحتوى شاذ حتى يحقق مشاهدات عالية، وبدلاً من إقفال حسابه، يُترك بلا عقاب ليحفز غيره — إبراهيم المنيف (@altamimi14) August 3, 2020

وتابع: “كما أن (الحجاب) ليس دليل التدين والعفة، كذلك (خلعه) ليس دليل الرقي ونضج العقل! يا #امل_الانصاري إذا تعتبرين كشف الوجه انفتاح، فهذا دليل (جهل) الوعي في العقل وليس الشكل الواضح انت اللي متابعة المنقبة وزوجها ومتطفلة عليهم! وش عرفك انها تضحك؟(والا السالفة من كيسك)؟ #مشاهير_الفلس”.

كما أن (الحجاب) ليس دليل التدين والعفة، كذلك (خلعه) ليس دليل الرقي ونضج العقل!

يا #امل_الانصاري إذا تعتبرين كشف الوجه انفتاح، فهذا دليل (جهل)

🚫الوعي في العقل وليس الشكل🚫

الواضح انت اللي متابعة المنقبة وزوجها ومتطفلة عليهم!

وش عرفك انها تضحك؟(والا السالفة من كيسك)؟#مشاهير_الفلس pic.twitter.com/aHCjUWOZAN — إبراهيم المنيف (@altamimi14) August 3, 2020

الجدير بالذكر أن أمل الأنصاري سبق وأن أثارت جدلاً واسعًا، بعد ظهورها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، في برنامج “خليك صالح”، وصرّحت برفضها الزواج من أي شحص يمتهن مهنة سائق تاكسي، حتى وإن كان سعودي، وذلك نظرًا للفروق الاجتماعية التي ستكون بينهما، ما أثار حفيظة العديد من الجمهور السعودي.

وتزوجت الأنصاري مرة واحدة، واستمر زواجها لمدة 3 سنوات قبل أن تنفصل عن زوجها، مؤكدة أنها ترفض تكرار التجربة حتى “لا تعيش تحت رحمة شخص طول العمر”.