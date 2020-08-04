حمد بن جاسم يتألم لانفجار بيروت: لبنان لا يجد من يمد له يد المساعدة فعلاً لا قولاً مثل أمير قطر

عبّر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم عن حزنة وألمه للإنفجار الهائل “الذي عصف ببيروت وأهلها وبكلّ لبنان”.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تغريداتٍ بحسابه في تويتر، رصدتها “وطن” إنّ “ما يزيد المرء ألماً فوق ألم أن الانفجار جاء في وقت يعاني فيه لبنان من الانقسام الداخلي والتدهور الاقتصادي، ولا يجد لبنان من العرب أو غيرهم من يمد له يد المساعدة فعلاً لا قولاً كما فعل سمو أمير البلاد المفدى للبنان الشقيق بتقديم الدعم الطبي الذي يحتاجه لمواجهة تبعات هذا الانفجار الدامي”.

لقد أحزنني وآلمني الانفجار الهائل الذي عصف ببيروت وأهلها بل بكل لبنان. وما يزيد المرء ألماً فوق ألم أن الانفجار جاء في وقت يعاني فيه لبنان من الانقسام الداخلي والتدهور الاقتصادي، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 4, 2020

ولا يجد لبنان من العرب أو غيرهم من يمد له يد المساعدة فعلاً لا قولاً كما فعل سمو أمير البلاد المفدى للبنان الشقيق بتقديم الدعم الطبي الذي يحتاجه لمواجهة تبعات هذا الانفجار الدامي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 4, 2020

وأضاف: “فلبنان هذا البلد الجميل يستحق أن يقف كل أشقائه العرب معه بكل إمكانياتهم لمساعدته في الخروج من محنته، والمواساة العاطفية وحدها غير كافية”.

وترحم الشيخ حمد بن جاسم على أرواح اللبنانيين الضحايا، داعياً الله أن يزيح عن لبنان هذه الغمه التي طالت وتنوعت .

فلبنان هذا البلد الجميل يستحق أن يقف كل أشقائه العرب معه بكل إمكانياتهم لمساعدته في الخروج من محنته، والمواساة العاطفية وحدها غير كافية.

رحم الله لبنان واللبنانيين وأزاح عنهم هذه الغمه التي طالت وتنوعت إنه سميع مجيب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 4, 2020

وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت

وقال الأمير تميم في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر رصدتها “وطن”: “أجريت اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس ميشال عون للتعبير عن وقوف قطر إلى جانب الأشقاء في لبنان واستعدادها لتقديم الدعم الفوري إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ #بيروت اليوم. تعازينا للشعب اللبناني وندعوا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى”.

أجريت اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس ميشال عون للتعبير عن وقوف قطر إلى جانب الأشقاء في لبنان واستعدادها لتقديم الدعم الفوري إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ #بيروت اليوم. تعازينا للشعب اللبناني وندعوا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 4, 2020

وفي أحدث حصيلة لضحايا انفجار مرفأ بيروت أعلن وزيـر الـصــحـة اللـبــنــانـي عن مقتل 70 شخصاً وأكــثـــر مــــن 3700 جــريــح .

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وكان انفجار مرعب وقع في مرفأ بيروت، فيما تضاربت الأنباء عن سبب الإنفجار الذي شبهه كثيرون بكارثة هيروشيما في اليابان.

ونقلت شبكة CNN عن المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل قوله إن انفجار بيروت شعر به سكان قبرص الواقعة على بعد 240 كيلومترا.

وبينما قال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت .