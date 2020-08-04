نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفا بيروت
نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفا بيروت
حياتنا

أحلام مصدومة: “هذي ما بدها مزح” .. هل فُقِدت الفنانة نادين نسيب نجيم مع أبنائها بانفجار بيروت!؟

كتب وطن
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أصيبت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في انفجار مرفأ بيروت المرعب أمس الثلاثاء.

وذكرت الاعلامية اللبنانية ريما نجيم  أن  نادين تأذت من الانفجار وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت لـ 6 ساعات.

وأشارت في تغريدةٍ لها رصدتها “وطن” إلى أنّ نادين أصبحت أفضل بعد العملية الجراحية، وأنّ أولادها بأمان .

وعبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن صدمتها من خبر إصابة نادين نسيب نجيب في الانفجار.

وقالت في تغريدة رداً على تغريدة الإعلامية ريما نجيم: “من جد عم تحكي هاذي ما بدها مزح ارجوك”.

جاء ذلك بعد أن تناقلت بعض الحسابات على “تويتر” أنباء عن فقدان الفنانة نادين نسيب نجيم وأبناءها في الانفجار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 78 قتيلاً وأكثر من 3700 جريح.وهي إحصائية لا تزال أولية .

,أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل، وأوصى مجلسَ الوزراء بإعلان حالة الطوارئ عندما يجتمع الأربعاء.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان.

وقال عن الإنفجار: “يبدو أنه هجوم رهيب”.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وسارع رؤساء دول إلى الإعلان عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفورية للبنان بعد الإنفجار.

 

 

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