أحلام مصدومة: “هذي ما بدها مزح” .. هل فُقِدت الفنانة نادين نسيب نجيم مع أبنائها بانفجار بيروت!؟

أصيبت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في انفجار مرفأ بيروت المرعب أمس الثلاثاء.

وذكرت الاعلامية اللبنانية ريما نجيم أن نادين تأذت من الانفجار وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت لـ 6 ساعات.

وأشارت في تغريدةٍ لها رصدتها “وطن” إلى أنّ نادين أصبحت أفضل بعد العملية الجراحية، وأنّ أولادها بأمان .

لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا

بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال

بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل

و الاولاد بأمان الحمدلله

انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها ❤️

صلّولها🙏🏻@nadinenjeim — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 5, 2020

وعبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن صدمتها من خبر إصابة نادين نسيب نجيب في الانفجار.

وقالت في تغريدة رداً على تغريدة الإعلامية ريما نجيم: “من جد عم تحكي هاذي ما بدها مزح ارجوك”.

من جد عم تحكي هاذي ما بدها مزح ارجوك 😭🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 5, 2020

جاء ذلك بعد أن تناقلت بعض الحسابات على “تويتر” أنباء عن فقدان الفنانة نادين نسيب نجيم وأبناءها في الانفجار.

الفنانة #نادين_نسيب_نجيم مفقودة هي و أطفالها من بعد الانفجار الي حصل وماترد ع اتصالات جوالها ، عاد يقولون بيتها قريب من موقع الانفجار ، يارب تكون بخير ، حزنت عليها والله 💔 pic.twitter.com/UN3I3iBGDl — إجتهادية (@6etc6) August 4, 2020

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 78 قتيلاً وأكثر من 3700 جريح.وهي إحصائية لا تزال أولية .

,أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل، وأوصى مجلسَ الوزراء بإعلان حالة الطوارئ عندما يجتمع الأربعاء.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان.

وقال عن الإنفجار: “يبدو أنه هجوم رهيب”.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وسارع رؤساء دول إلى الإعلان عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفورية للبنان بعد الإنفجار.