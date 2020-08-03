فضح “أمير ألعاب الفيديو” من على منبره.. هل تم اعتقال محمود الحسنات في السودان مجاملة لـ ابن سلمان وبتوجيه منه؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتقال الداعية الفلسطيني الشهير الشيخ محمود الحسنات، الأسبوع الماضي فيما تحدثت مواقع إخبارية فلسطينية أنه صدر حكما ضده بالسجن 10 سنوات أمس، الأحد.

مصادر فلسطينية أفادت بحسب وسائل إعلام أنّ القضاء السوداني حكم بسجن الحسنات لمدة 10 أعوام، وكانت السلطات السودانية، اعتقلت السبت الماضي، حمود الحسنات، الذي يقيم في الخرطوم، منذ نحو عامين قادما من قطاع غزّة.

وأفادت المصادر أنه اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام القديم بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصورا أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعا بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين، بحسب اتهامهم.

ألقت قوات الشرطة السودانية القبض على "5" أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس "الجمعة"، وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم.

ندعو المواطنين الكرام الإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع. — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) July 25, 2020

كما، نشرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

ولفت ناشطون إلى أن اعتقال الداعية “الحسنات” المفاجئ ربما جاء مجاملة من حميدتي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يهاجمه محمد الحسنات دائما في خطبه وينتقد سياسات النظام السعودي.

ويشار إلى أن الداعية الفلسطيني المعروف الشيخ محمود الحسنات، سبق أن أعلن في نوفمبر 2018 أن السلطات السعودية منعته دون إبداء أسباب من أداء العمرة.

أطالب السعودية بتوضيح سبب منعي من أداء العُمرة ورفضها التام لدخولي أراضيها !! Gepostet von ‎محمود الحسنات‎ am Samstag, 24. November 2018

وقال “الحسنات” في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيس بوك لاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إن السعودية منعت دخوله لأراضيها بشكل تام.

ودون وفق ما رصدته (وطن) حينها مطالبا السلطات في المملكة بالتوضيح مانصه:”أطالب السعودية بتوضيح سبب منعي من أداء العُمرة ورفضها التام لدخولي أراضيها !!”

أطالب السعودية بتوضيح سبب منعي من أداء العُمرة ورفضها التام لدخولي أراضيها !! Gepostet von ‎محمود الحسنات‎ am Samstag, 24. November 2018

وقوبل منشور الداعية الفلسطيني الذي سبق أن توج في غزة، بلقب جائزة خطيب الفقراء كأفضل خطيب في الوطن العربي والاسلامي في أبريل 2018، بتضامن واسع من قبل النشطاء الذين استنكروا تحكم آل سعود بمشاعر المسلمين المقدسة على مثل هذه النحو.

كما أنه في عام 2019 قالت مصادر خاصة لوكالة الآن الإخبارية أن السلطات السودانية تلقت طلباً سعودياً بمنع الشيخ الداعية الفلسطيني محمود الحسنات من خطبة الجمعة في السودان والتي كانت مخصصة لنصرة الدعاة الذين سيعدمون بعد رمضان في السعودية .

ورفضت السلطات السودانية طلب السعودية ولم تمنع الداعية الشيخ محمود الحسنات من خطبة الجمعة الماضية .

وكانت مصادر عائلية للداعية قالت بأن السلطات في الخرطوم اعتقلت نجلها الداعية المعروف بعد أن استدعته للتحقيق، نافية كل ما يثار عن مشاركته في تظاهرات. بحسب “شبكة قدس” الإخبارية.

وأكدت العائلة أن نجلها لا علاقة له بأي تنظيم أو مواقف سياسية وأنه يتواجد هناك منذ نحو عامين بعد أن غادر القطاع.

وكان الحسنات قد نشر في وقت سابق خطبة بعنوان “بشريات من قلب الوباء” وحققت أكثر من مليون مشاهدة على قناته على موقع يوتيوب.

يذكر أن الداعية الحسنات هو من الشخصيات البارزة , حيث يتميز بخطبه النارية , وتضامنه مع الشعوب العربية والإسلامية .

وبرز الداعية محمود الحسنات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتابعه عبر “يوتيوب” نحو 2.60 مليون شخص بالإضافة إلى مئات الآلاف في منصات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.