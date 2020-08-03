هاشم العقابي
هاشم العقابي
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“شاهد” السياسي العراقي الشيعي هاشم العقابي يكفر بـ”المذهب الشيعي” ويعتذر لـ”صدام حسين” بعد أن كان من أشد معارضيه

كتب وطن
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انفجر السياسي العراقي الشيعي البارز، هشام العقابي، غضباً من تدهور الوضع السياسي في العراق، وما وصلت له الأوضاع في البلاد بعد حادثة تعذيب الطفل محمد على يد مجموعة أمنية شيعية، مبدياً ندمه على معارضته للرئيس الراحل صدام حسين.

 

وقال السياسي العراقي هاشم العقابي في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”: “المراجع إذا ما طلعت ورفضت هذا السلوك وتحدثت عن فتواها التي استغلت لهتك أعراض العراقيين والعراقيات من كل الأديان والمذاهب، أنا شخصياً ومن الآن أعلن، عار عليّ أن أظل شيعي، أضربوني بأحذيتكم إذا قلت شيعي بعد الآن”.

 

وتابع السياسي العراقي في حديثه بأنه يشعر بأنه مدين بالاعتذار للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وتابع: “والله نادم، وأعتذر لك يا صدام حسين انت وكل شهيد وكل بعثي”.

 

وتسبب حديث السياسي العراقي بموجة من التفاعلات من قبل المغردين والنشطاء، والذين أخذوا يثنون على حديث الرجل، معتبرين بأن “تأتي متأخراً أفضل من لا تأتي”.

 

وفي ذلك قال أحد المغردين معبراً عن خوفه على الرجل بعد تلك التصريحات: “الله يستر عليه من القتل”.

فيما قال آخر: “ماذا فعلت أمريكا بالعراق، اسمع التسجيل وسوف تعلم”.

 

أما ثالث فقال: “هسة بديت تفهم، إحنا فاهمين من زمان ونصحناكم وبلغناكم أنه مذهب خرافات ودجل وشركيات ولا همه لا مذهب ولا دين، همه السلطة يتبرتخ بيها والسيطرة”.

 

وتعاني العراق انهياراً في كافة المجالات الحياتية الاقتصادية والصناعية والتجارية وغيرها، وذلك بعد الانهيار الكبير الذي وقع بالبلاد بعد الاحتلال الأمريكي لها عام 2003، والقضاء على نظام صدام حسين الحاكم هناك آنذاك، ومنذ ذاك الحين ولم تستقر أوضاع البلاد، التي شهدت حروباً متتالية ونزاعات طائفية وسياسية لم يسبق لها مثيل.

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