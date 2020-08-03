“شاهد” السياسي العراقي الشيعي هاشم العقابي يكفر بـ”المذهب الشيعي” ويعتذر لـ”صدام حسين” بعد أن كان من أشد معارضيه

انفجر السياسي العراقي الشيعي البارز، هشام العقابي، غضباً من تدهور الوضع السياسي في العراق، وما وصلت له الأوضاع في البلاد بعد حادثة تعذيب الطفل محمد على يد مجموعة أمنية شيعية، مبدياً ندمه على معارضته للرئيس الراحل صدام حسين.

وقال السياسي العراقي هاشم العقابي في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”: “المراجع إذا ما طلعت ورفضت هذا السلوك وتحدثت عن فتواها التي استغلت لهتك أعراض العراقيين والعراقيات من كل الأديان والمذاهب، أنا شخصياً ومن الآن أعلن، عار عليّ أن أظل شيعي، أضربوني بأحذيتكم إذا قلت شيعي بعد الآن”.

*🔴السياسي العراقي الشيعي هاشم العقابي يقول:* *لن اكون شيعي بعد اليوم وأعتذر لصدام حسين على وقوفي ضده ، وصدام حسين هو الشريف في العراق والشيعة دمروا #العراق #ماريا_معلوف pic.twitter.com/8GfEX9dhP1 — Maria Maaloof (@bilarakib) August 2, 2020

وتابع السياسي العراقي في حديثه بأنه يشعر بأنه مدين بالاعتذار للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وتابع: “والله نادم، وأعتذر لك يا صدام حسين انت وكل شهيد وكل بعثي”.

وتسبب حديث السياسي العراقي بموجة من التفاعلات من قبل المغردين والنشطاء، والذين أخذوا يثنون على حديث الرجل، معتبرين بأن “تأتي متأخراً أفضل من لا تأتي”.

وفي ذلك قال أحد المغردين معبراً عن خوفه على الرجل بعد تلك التصريحات: “الله يستر عليه من القتل”.

الله يستر عليه من القتل — عابر سبيل (@MOHAM_d11) August 2, 2020

فيما قال آخر: “ماذا فعلت أمريكا بالعراق، اسمع التسجيل وسوف تعلم”.

ماذا فعلت امريكا بالعراق . اسمع التسجيل و سوف تعلم . — real knowing (@freimann50) August 2, 2020

أما ثالث فقال: “هسة بديت تفهم، إحنا فاهمين من زمان ونصحناكم وبلغناكم أنه مذهب خرافات ودجل وشركيات ولا همه لا مذهب ولا دين، همه السلطة يتبرتخ بيها والسيطرة”.

هسه بديت تفهم احنا فاهمين من زمان ونصحناكم وبلغناكم انه مذهب خرافات ودجل وشركيات ولا همه لا مذهب ولا دين همه السلطه يتبرتخ بيها والسيطره — لافي وافي (@lafy2008) August 2, 2020

وتعاني العراق انهياراً في كافة المجالات الحياتية الاقتصادية والصناعية والتجارية وغيرها، وذلك بعد الانهيار الكبير الذي وقع بالبلاد بعد الاحتلال الأمريكي لها عام 2003، والقضاء على نظام صدام حسين الحاكم هناك آنذاك، ومنذ ذاك الحين ولم تستقر أوضاع البلاد، التي شهدت حروباً متتالية ونزاعات طائفية وسياسية لم يسبق لها مثيل.