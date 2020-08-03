“شاهد” ماذا فعل شاب سعودي “قليل ادب” مع منتقبتين بعدما حشرهما بين السيارة والحائط!

أثار مقطع فيديو لشاب سعودي يتحرش بمنقبات، غضباً واسعاً بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبين بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة نزول شاب سعودي من سيارته الجيب، وحشره لامرأة وابنتها بين السيارة والحائط، وقيامه بالتحرش بهما جسدياً، ما جعل الأم تثور وتكاد تبكي، وتهدده بالسجن، بينما هو لا يبالي ويعود إلى سيارته بعدما انتهى من فعلته الشنعاء.

من أمن العقوبة أساء الأدب..

من كان يصدق أن هذه التصرفات يمكن أن تحدث في #السعودية مع الإصرار والترصد والتحدي#السعودية_الجديدة انقلاب على المبادئ التي أعلنها المؤسسون وتمكين من يرون الانحلال هو التطور والتقدم. pic.twitter.com/TyoAi5tKMX — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) August 2, 2020

وعبر المغردون عن غضبهم من المقطع، مشيرين إلى أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن ذلك نتيجة طبيعية لإلغاء تفعيل دور الشرطة الدينية، والحرية التي رافقت رؤية ابن سلمان 2030، وفي ذلك كتب مغرد: ” الله يستر سوف يتسلح الناس قريباً لأخذ حقوقهم بالأيدي خاصة بعد فوضى الشباب والفتيات بالأسواق بدواعي الترفيه والحرية”.

الله يستر سوف يتسلح الناس قريباً لأخذ حقوقهم بالأيدي خاصة بعد فوضى الشباب والفتيات بالأسواق بدواعي الترفيه والحرية — إثنين من الناس (@Hmok2012) August 2, 2020

وعلق آخر: “من بعد مامنع محمد بن سلمان عمل هيئة الامر بالمعروف انتشرت جرائم التحرش بالمجتمع فحسبي الله عليه”.

من بعد مامنع محمد بن سلمان عمل هيئة الامر بالمعروف انتشرت جرائم التحرش بالمجتمع فحسبي الله عليه — 2018.o (@3la_tbn_2018) August 2, 2020

وكتبت مُغردة: “فقدان للاخلاق قبل الدين”.

فقدان للاخلاق قبل الدين — lord.h (@muhsen26314176) August 2, 2020

وتكررت وقائع التحرش الجنسي في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها ما فعله مشهور سناب شات سعود المطيري، والذي ظهر بفيديو وهو يتحرش ويتحضن فتاة قاصر في الرياض، قبل أن يتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة السعودية والتحقيق معه.

وش وضع اللي يقولون استرو عليه مشرب طفله ويتحرش فيها ويصورها ويفضحها ويفضح نفسه اخر شي نستر عليه الله لايبلانا بس #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/LotjvOLZae — reema🕊 (@_oxu2) June 21, 2020

كما اندلع قبل أشهر شجار بين عدد من الشبان والفتيات داخل مجمع ”يو ووك“ أو ”U Walk“ في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر مغردون سعوديون أن المشاجرة اندلعت عندما اعتدى شبان متحرشين بالضرب على فتاتين في المجمع المفتوح الذي يضم مطاعم ومقاهي ومحال تجارية.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من الشبان المتجمعين، بينما تلاحق فتاتان شابا وتنهالان بالضرب عليه، وفي مقاطع أخرى، تظهر فتاتان تصرخان في وجه من بدا أنهما رجلا أمن مسؤولان عن تأمين المكان.

وفي مقطع آخر ظهرت فتاة ممددة على الأرض، ورجل أمن يجر أحد الشبان لتوقيفه في مقطع رابع.

الجدير بالذكر أن عقوبة المتحرشين جنسياً بالسعودية السجن لمدة تصل إلى عامين.