“هل هذه الكويت أم محافظة مصرية؟”.. “شاهد” ماذا فعل حارس أمن مصري بمواطن كويتي في دولته؟!

كشف مواطن كويتي يُدعى محمد غريب، عن تعرضه لموقف مُستفز جعله يشعر أنه غريب في وطنه، حين منعه حارس أمن مصري من دخول محكمة حولي، بالمحافظة جنوب الكويت.

وروى “غريب” الموقف بفيديو رصدته “وطن”، قال فيه: “دخلت محكمة حولي الثلاثاء الماضي، والأخ محمود عطا، رجل الأمن، مو راضي يدخلني، ويدخل ربعه فقط، أي واحد مصري يدخله، وأنا الوحيد اللي ما دخلني، قلتله عندي جلسة يقولي مالي دخل ما راح أدخلك”.

وتابع: “أصور هذا الفيديو للجهات المعنية، حارس أمن مصري يتحكم في مصائرنا؟”.

ومنا الى حكومتنا التي نعتقد انها رشيدة وانها تحافظ على كرامة المواطن وبصفة خاصة الى وزير العدل،هل فعلاً نحن نعيش في وطن يسمى دولة الكويت ام في احدى المحافظات المصرية،حتى يتحكم حارس امن مصري في مصائرنا وفي بلدنا،ياحكومة لاتراهني على صبر وسكوت الشعب فستخسرين،لا لحراس امن مصريين . pic.twitter.com/ir1AqMVsN3 — jawad ali (@jawadal50909893) August 3, 2020

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين المواطنين الكويتيين الذين طالبوا حكومة بلادهم بالمحافظة على كرامة المواطن متسائلين: “هل نحن في دولة الكويت أم محافظة مصرية؟”.

وكانت قد انتشرت وسوم #لا_لرحلات-عودة_المصريين، و«#الكويت_للكويتين خلال الساعات الماضية للمطالبة بعدم عود المصريين إلى الكويت.

وجاء فيديو لحرق العلم الكويتي ليزيد حالة الجدل القائمة، وخرجت السفارة الكويتية في مصر ببيان بأن “هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وفي سياق متصل، كشفت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، أن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة، مفادها أنَّ قرارًا صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر.

وذكرت الهاشم في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أبلغني للتوّ الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، علمًا بأنّ هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيز لجميع الدول”.

أبلغني للتو الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر

برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحه العامه

بمنع دخول الكويت من دول جديده من ضمنها مصر

علما بانه هناك وقف لاصدار الاقامات الجديده و كروت الزياره و اصدار الفيز

لجميع الدول.#تمام — safa Alhashem (@safaalhashem) August 1, 2020

ليأتي بعدها بيان للطيران المدني الكويتي ليؤكد هذه التصريحات بعدما أعلن في تغريدة على “تويتر”، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة.

وبالفعل تم إبلاغ الطيران الذي يسير رحلات من مصر للكويت بعدم دخول أي طائرة قادمة من الأراضي المصرية إلى الكويت، ووصل الأمر لإعادة طائرات محلقة في الجو.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية يمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر . pic.twitter.com/aBlyqn406S — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

وكانت هيئة الطيران المدني الكويتية قد أعلنت في 30 يوليو الماضي عن قائمة بسبعة دول تضم بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال، وقررت منع السفر منها وإليها كإجراء احترازي للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد.