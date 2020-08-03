صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“هل هذه الكويت أم محافظة مصرية؟”.. “شاهد” ماذا فعل حارس أمن مصري بمواطن كويتي في دولته؟!

كتب وطن
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كشف مواطن كويتي يُدعى محمد غريب، عن تعرضه لموقف مُستفز جعله يشعر أنه غريب في وطنه، حين منعه حارس أمن مصري من دخول محكمة حولي، بالمحافظة جنوب الكويت.

 

وروى “غريب” الموقف بفيديو رصدته “وطن”، قال فيه: “دخلت محكمة حولي الثلاثاء الماضي، والأخ محمود عطا، رجل الأمن، مو راضي يدخلني، ويدخل ربعه فقط، أي واحد مصري يدخله، وأنا الوحيد اللي ما دخلني، قلتله عندي جلسة يقولي مالي دخل ما راح أدخلك”.

 

وتابع: “أصور هذا الفيديو للجهات المعنية، حارس أمن مصري يتحكم في مصائرنا؟”.

 

 

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين المواطنين  الكويتيين الذين طالبوا حكومة بلادهم بالمحافظة على كرامة المواطن متسائلين: “هل نحن في دولة الكويت أم محافظة مصرية؟”.

 

وكانت قد انتشرت وسوم #لا_لرحلات-عودة_المصريين، و«#الكويت_للكويتين خلال الساعات الماضية للمطالبة بعدم عود المصريين إلى الكويت.

وجاء فيديو لحرق العلم الكويتي ليزيد حالة الجدل القائمة، وخرجت السفارة الكويتية في مصر ببيان بأن “هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وفي سياق متصل، كشفت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، أن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة، مفادها أنَّ قرارًا صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر.

وذكرت الهاشم في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أبلغني للتوّ الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، علمًا بأنّ هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيز لجميع الدول”.

 

 

ليأتي بعدها بيان للطيران المدني الكويتي ليؤكد هذه التصريحات بعدما أعلن في تغريدة على “تويتر”، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشأن الدول عالية الخطورة.

وبالفعل تم إبلاغ الطيران الذي يسير رحلات من مصر للكويت بعدم دخول أي طائرة قادمة من الأراضي المصرية إلى الكويت، ووصل الأمر لإعادة طائرات محلقة في الجو.

وكانت هيئة الطيران المدني الكويتية قد أعلنت في 30 يوليو الماضي عن قائمة بسبعة دول تضم بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال، وقررت منع السفر منها وإليها كإجراء احترازي للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد.

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