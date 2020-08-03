“ابشر يمحمد امك صارت من ذي قار”.. “شاهد” هذا ما فعله العراقيون دفاعاً عن عرضهم بعدما شاهدوا فيديو تعذيب الطفل محمد

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، تضامن المئات من المتظاهرين واحتجاجهم، دعماً للطفل العراقي محمد، الذي انتشرت له مقاطع فيديو توثق اهانة كبيرة تعرض لها من قبل قوات الأمن العراقية، بتجريده من ملابسه وضربه وتوجيه الشتائم والإهانات له ولوالدته.

ويُسمع من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” هتافات المتظاهرين في محافظة “ذي قار” العراقية، الذين أخذوا يقولون :”من ذي قار أمك أبشر يا محمد، أبشر يا محمد”، في إشارة منهم على دفاعهم عن قضية الفتى العراقي المستضعف، وتضامنهم معه ومع والدته.

ابشر يمحمد امك صارت من ذي قار #العراق pic.twitter.com/XI3qVRRijT — hamza Al-khazraji (@hamzaAlkhazraji) August 2, 2020

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن امتنانهم لما يقوم به المتظاهرون من تحمل لمسئولياتهم وتضامن تجاه الطفل المظلوم والذي أهين بشكل غير أخلاقي ولا إنساني.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “هل في حاكم عادل نشتكي إليه، إلى أين المشتكى، ويا هو اللي نستند عليه يطلع أعوج، كلهم ظلام”

.https://twitter.com/Israa53631150/status/1289992681230233600

فيما نشر معلق آخر مقطع فيديو ثان قال أنه من مدينة البصرة، وأيضاً تضامناً مع الطفل محمد.

البصرة تتضامن مع ذي قار وتخرج بتظاهرة مع محمد اليتيم pic.twitter.com/xtg2ukexaY — عبدوش العراقي 🇮🇶 (@abdush_iraqi) August 2, 2020

وشهدت الأيام الماضية موجة غضب عارمة، عقب تداول مقطع الفيديو الخاص بالطفل العراقي محمد، والذي أظهر قيام عساكر وضباط من القوات الأمنية العراقية، بتعريته وضربه وحلق شعره بآلة حادة، وتوجيه السباب والإهانات له ولوالدته، بصورة تسببت بغضب العراقيين، وفجرت موجة تضامن كبيرة من قبلهم مع الطفل المعتدى عليه، مطالبين بضرورة معاقبة كل الضالعين في الإساءة للطفل ومحاسبتهم بأسرع وقت ممكن.