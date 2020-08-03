أخرج كلّ حقده .. يوتيوبر مصري يسيء للكويت والنائب صفاء الهاشم ويصف الكويتيين بـ”النصابين”!

شنّ يوتيوبر مصري معروف هجوماً حاداً على دولة الكويت بسبب قرارها منع دخول المصريين أراضيها ضمن 31 دولة لدواعٍ صحية متعلقة بمواجهة فيروس كورونا، واصفاً الكويت بـ”جمهورية الموز”.

ووصف اليويتيوبر (محمد المصري) القرار الكويتي بـ”الطفولي”، والمسؤولين الكويتيين بالنصابين.وفق قوله

وادّعى “المصري” أن الكويت لا تجرؤ على منع التركيين من دخول أراضيها كما فعلت مع المصريين، لأن المتحكمين في مفاصل الدولة الكويتية ممن أسماهم “عبيد الأتراك والفرس” حسب تعبيره.

ووصف “المصري” النائب في مجلس الأمة الكويتية صفاء الهاشم بـ”العقرباء”، وأن أصلها فلسطيني ولها ملف “مهبّب” في مصر.كما ادّعى

واعتبر أن القرار سياسي، متسائلاً: “لماذا لم يتم منع الأمريكيين من دخول الكويت في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بالفيروس” .

ورآى أنّ هناك “ظاهرة تتشكل في الكويت للعداء للمصريين”. كما قال .

وطالب المسؤولين المصريين بالردّ على القرار الكويتي .

وتصاعد غضب غير رسمي في مصر، جراء إدراج الكويت للقاهرة ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها، وسط مطالبات من إعلاميين مصريين بالرد بالمثل، فيما أكد مسؤول حكومي كويتي، أن القرار ليس موجها ضد دولة بعينها، وإنما مرتبط بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبعد القرار الكويتي، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من السبت (1/آب) وحتى إشعار آخر .

يأتي ذلك بعد تصاعد مناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، تلاه قيام اليوتيوبر المصري محمد رضا بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.