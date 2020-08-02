“وطن” تكشف حقيقة زواج هند القحطاني بعد ضجة فيديوهات الملابس الداخلية التي أغضب متابعيها!

تصدر موقع “تويتر” في السعودية هاشتاغ بعنوان (#زواج_هند_القحطاني) وهي الناشطة السعودية المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ .

ويُلاحظ على الهاشتاغ أنّه على الرّغم من وقوعه في المرتبة الثانية بقائمة الترند في السعودية، إلا أن غالبية التغريدات على الهاشتاغ كانت إعلانات ترويجية، وحسابات تطلب مساعدات.

واعتبر المغرّد السعودي الشهير غانم الدوسري، أن المباحث والذباب السعودي وراء رفع هذه الهاشتاغات ضمن قائمة الترند، فيما رآى متابعون أن رفعها يهدف لإشغال السعوديين عن أمور اهمّ .

والزق في هند وزواجها #زواج_هند_القحطاني

والزق في سلاتيح المباحث اللي كل يوم رافعتها في الترند — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 2, 2020

نعم، هذا صحيح… لما تصير مشكلة مباشرة يطلعون هاشتاق لهند القحطاني. على اساس يشغلون الناس عن مواضيع ثانية. — هايس الشمري (@HaiesAlshammari) August 2, 2020

ولم يصدر أي تعقيب من هند القحطاني حول ما يتداول عن زواجها، فيما رجّح مغرّدون أن تكون إشاعة.

#زواج_هند_القحطاني هاشتاق مرفوع بخبر غير صحيح؛ لم تقم هند بالتصريح عن ذلك. pic.twitter.com/QMKxSIOBMO — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 2, 2020

وكانت هند القحطاني قد قالت في مقطع لها عبر “سناب شات” إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنه عليه أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه، مشيرًة إلى أن أغلب شباب العرب يريدون “خادمة”؛ إذ لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

#هند_القحطاني هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 14, 2020

وصعّدت السعودية هند القحطاني مؤخراً من إثارتها للجدل بمقاطع مصورة تروج فيها لملابس نسائية داخلية، الأمر الذي اعتبره متابعون تجاوزاً منها لكل الخطوط الحمراء خاصةً وأن لديها أطفال.

وهند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وأفاد مقربون من هند أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها.

وتعتبر هند مهاجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.