زواج هند القحطاني هاشتاغ يتصدر تويتر في السعودية
زواج هند القحطاني هاشتاغ يتصدر تويتر في السعودية
حياتنا

“وطن” تكشف حقيقة زواج هند القحطاني بعد ضجة فيديوهات الملابس الداخلية التي أغضب متابعيها!

كتب وطن
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تصدر موقع “تويتر” في السعودية هاشتاغ بعنوان (#زواج_هند_القحطاني) وهي الناشطة السعودية المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ .

ويُلاحظ على الهاشتاغ أنّه على الرّغم من وقوعه في المرتبة الثانية بقائمة الترند في السعودية، إلا أن غالبية التغريدات على الهاشتاغ كانت إعلانات ترويجية، وحسابات تطلب مساعدات.

واعتبر المغرّد السعودي الشهير غانم الدوسري، أن المباحث والذباب السعودي وراء رفع هذه الهاشتاغات ضمن قائمة الترند، فيما رآى متابعون أن رفعها يهدف لإشغال السعوديين عن أمور اهمّ .

ولم يصدر أي تعقيب من هند القحطاني حول ما يتداول عن زواجها، فيما  رجّح مغرّدون أن تكون إشاعة.

وكانت هند القحطاني قد قالت في مقطع لها عبر “سناب شات” إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنه عليه أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه، مشيرًة إلى أن أغلب شباب العرب يريدون “خادمة”؛ إذ لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

وصعّدت السعودية هند القحطاني مؤخراً من إثارتها للجدل بمقاطع مصورة تروج فيها لملابس نسائية داخلية، الأمر الذي اعتبره متابعون تجاوزاً منها لكل الخطوط الحمراء خاصةً وأن لديها أطفال.

وهند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وأفاد مقربون من هند أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها.

وتعتبر هند مهاجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.

 

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