“شهاب ملح الانستغرام” يستمر بفضح المشاهير.. هذان الزوجان سينفصلان بسبب الشذوذ الجنسي!

أثار مشهور “سناب شات” الملقب بـِ “#شهاب_ملح_الانستغرام”، جدلاً واسعاً بين مُتابعيه بسبب آخر ما فضحه حول مشاهير السوشيال ميديا، والذي كان مقرباً منهم بشكل كبير.

وكتب شهاب عبر حسابه على “سناب شات” تدوينة رصدتها “وطن” قال فيها: “في كابلز بيصير طلاق رسمي بينهم بعد ما كانوا مع بعض أكثر من 3 سنين”.

وتابع: “السبب، حاولت تخلي زوجها رجال، وتعدله بس مافاد، لأنه مثلي جنسياً، وسبب زواجه ببنت عشان لا أحد يشك فيه، وشكراً”

وختم إعلانه بتلميح: “من جزيرة الواق واق هما عايشين”.

وأثار إعلان شهاب جدلاً بين المتابعين الذين بدأوا بمحاولة تخمين هوية الزوجين الذين يقصدهما بتدوينته، فرجح البعض أنه يقصد الفنانين مشاعل الشحي وأحمد خميس، لكن آخرين نفوا أن يكونا المقصودين، خاصة أن زواجهما لم يُكمل الثلاث سنوات بعض.

وكانت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي، وزوجها النجم الكويتي عقيل الرئيسي، من ضمن دائرة شك الجمهور أيضاً، كذلك خلود وأمين، وسارة الكندري وأحمد العنزي.

وكان شهاب قد ظهر باكياً في أول أيام عيد الأضحى، شوقاً لوالدته وللكويت، التي أبعد عنها بعد نشره مقاطع مُخلة بالآداب.

ونشر فيديو عبر “سناب شات” وهو يبكي بحرقة معلقاً: “والله ماقدرت أمسك نفسي، أبي أرد”.

ونفذ “شهاب” وعده بالكشف عن فضائح بحوزته لبعض المشاهير وخرج بفيديو عبر “سناب شات” ألمح خلاله إلى تورط نجمة السوشيال ميديا الكويتية الدكتورة خلود، وزوجها الأردني أمين، في فضيحة غسيل الأموال، وفضائح أخرى.

ورغم أن شهاب قام بحذف الفيديو، بعد تهديد أمين وخلود، إلا أنه أصبح متداولاً، ويقول فيه موجهاً كلامه لأمين:”لماذا تعزم أصدقائك في شاليه، وتكون زوجتك موجودة؟ لماذا تتصور من ناحية واحدة فقط وتحرص ألا تظهر الناحية الأخرى؟”.

وتابع شهاب: “ولماذا حين تذهب إلى اليخت، تأخذ لقطة سريعة وتحط استغفر الله أمور غير قانونية، وخمر وثلاث بنات، وحين تتصل بك زوجتك، تُخبرها أنك مع أصدقائك، والفتيات حولك يلتقطن الصور، كنت أعلم”.

شهاب ملح الانستقرام يفجر مفاجاة من العيار الثقيل "ويقوم بفضح امين وخلود عبر السناب ويقوم بحذف الفيديوهات بعد تهديد من امين وخلود #يتبع pic.twitter.com/OECatJU18B — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

واستمر شهاب في سرد الفضائح: “لماذا حين أذهب لعمل إعلان مع فتاة، تتصل بي وتطلب مني رؤيتها ورقمها، ولدي تسجيل صوتي بذلك، ولكن سيكون هناك طلاق إذا نشرته، وكل ما أتيت لمنزلكم لا تقدمون لي القهوة والماء، فقط شيشة رغم أنني لا أتناولها”.

وألمح شهاب إلى تورط أمين وخلود في غسيل الأموال، قائلاً: “اتفقت مع زوجتك على الاختفاء شهرين دون أنشطة، لأن العين علينا، لماذا لم تقف معي؟ وقفت معك كثيراً بعدما توسلت إلي بأن أحضر لك إعلان، رغم أن صاحب المطعم لا يريدك، لأنه لا يوجد مردود من وراء إعلانك، لأن متابعينك وهميين وأعلم من يقف وراءه”.

وتصدر هاشتاج #شهاب-ملح_الانستغرام الترند عبر “تويتر” بعد توعده بنشر فضائح المشاهير والكشف عن الكثير من الفضائح والمعلومات التي بحوزته، كما لوحظ زيادة عدد المتابعين له بمواقع التواصل بعد القبض عليه وترحيله.

وقال شهاب إنه لديه صور وفيديوهات تثبت كلامه وسوف ينشر فضائح وأفعال غير لائقة لهؤلاء المشاهير.

ويبدو أن شهاب أقدم على هذه الخطوة خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج الكويت حاليًا.