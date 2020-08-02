“شاهد” بركة دماء .. سعودي يقتل حارس أمن في الأحساء لأنّه طلب منه ارتداء الكمامة!

لقي حارس أمن بمحل تجاري في الأحساء السعودية مصرعه متأثراً بجروحه بعد طعنه من سعودي ليلة عيد الأضحى .

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية الأحد، أن مشاجرة وقعت ليلة العيد بين الحارس وأحد المتسوقين إثر خلاف على ارتداء الكمامة، أصيب خلالها حارس الأمن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وتم القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

والأحد، رصدت وزارة الصحة السعودية 30 وفاة و1357 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 278 ألفا و835، بينها ألفان و917 وفاة، و240 ألفا و81 حالة تعاف.

وأفاد بيان آخر لوزارة الصحة السعودية بـ”عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة” حتى خامس أيام الحج.