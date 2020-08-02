الفنان المصري أحمد الفيشاوي يُهدي متابعيه صورة ساخنة لزوجته بمناسبة عيد الأضحى!

مجدداً، تعمّد الممثل المصري أحمد الفيشاوي إثارة الجدل مع زوجته ندى الكامل بصورة ظهر فيها وهو يقبّلها بطريقة حميمية احتفالاً بعيد الأضحى .

وليست المرّة الأولى التي ينشر فيها “الفيشاوي” صوراً “ساخنة” له ولزوجته، إذ سبق وأثار جدلاً بتقبيلها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة سبتمبر2019 .

وكان الفيشاوي وزوجته ندى الكامل حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل بعد تبادل القبلات والأحضان على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

في سياقٍ آخر، علق الفيشاوي على الحكم الصادر بحقه ضد طليقته هند الحناوي.

وقضت محكمة جنح الدقي ببراءته من الحكم بالحبس سنة بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته، بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم.

وكتب الفيشاوي عبر “إنستغرام”: “قضت محكمة جنح الدقي ببراءة أحمد الفيشاوي من الحكم بالحبس لمدة سنه لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقه بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم الذي كان يفرض عليه دفع ٢٣٠٠٠ جنيه إستيرليني قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي في إنجلترا”.

وأضاف: “الحكم الملغي كان يفرض على أحمد الفيشاوي دفع مبلغ ٧٠٠٠ جنيه أجر مسكن للجدة التي تقيم في القاهره، والصغيره تقيم بالمخالفة للقانون مع زوج أمها بانجلترا، وكذلك مبلغ 3 الاف جنيه للجدة للام بصفتها الحاضنة القانونية”.