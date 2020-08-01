“سحلوني إلى أمي وعروني بالكامل”.. “شاهد” هذا ما حصل مع الطفل العراقي محمد على يد مجموعة أمنية وأثار غضباً واسعاً

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مراهق عراقي للتعذيب على يد أفراد يرتدون زي عناصر الأمن، حيث بدت عليه آثار التعذيب وتحديداً على ظهره ورأسه.

ونشر مغردون عراقيون، فيديو للفتى رصدته “وطن”، يظهر فيه المراهق وقد جرد من ملابسه بالكامل بينما يستجوبه أفراد يرتدون ملابس تبدو عسكرية، موجهين له الإهانات، بينما يقطع أحدهم شعره باستخدام آلة حادة.

🔴فيديو مؤلم جدا:

قوات حفظ القانون في العراق يقومون بتعرية احد المتظاهرين العراقيين ضد ايران و ميليشياتها بالعراق .. عمره 17 ويحلقون شعره بألة حادة ويقومون بإهانته و إهانة أمه جنسيا.ً

للأسف هذه القوات بدلاً من حماية العراقيين تقوم بقمعهم و اهانتهم من اجل خامنئي وذيوله بالعراق pic.twitter.com/RhSy0fajJo — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) August 1, 2020

وحسب الفيديو، فإن المراهق يتوسل للرجال الذين حاصروه، قائلاً: “والله بعد ما أجي أبدا”، وأبلغ أحد مستجوبيه بأن اسمه محمد، فيما أصر من يقفون حول محمد على أن يعطيهم “اسمه الحركي”، بينما ردد هو “أنها أول مرة” يشارك فيها في مظاهرة على ما يبدو.

واستمر الاستجواب من عدد من هؤلاء، وكانوا يتحدثون في آن واحد، وسرعان ما بدأوا يسألون عن أم محمد وشكلها ولون بشرتها. ولم يكن أمام الفتى الذي كان الخوف يملأ عينيه، إلا أن يرد كما أحب محتجزوه أن يسمعوا.

وفيه مقطع فيديو آخر ظهر الفتى العراقي وهو يروي تفاصيل الاعتداء عليه من قبل رجال الأمن، ويكشف تفاصيل ما حدث له خلال الاعتداء

🔴 القصة الكاملة

يرويها لكم الطفل المعنف من انتم ؟؟

مادينكم؟؟

من اين اتيتم ؟؟

من اي ملة من الوحوش تنتمون ؟؟

من اعطاكم الحق بالتحاوز على امه

عرضه هذا عرض العراقيين اجمعين

خسأتم ولا بارك الله بكم !#قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون pic.twitter.com/92gsCHiWmj — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) August 1, 2020

الفيديو أثار غضب العراقيين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الفاعلين ومحاكمتهم علنياً.

🔴قبل قليل ارسلوا لي اسماء الوحدة الامنية العراقية الموالية لإيران المشاركة بالجريمة بالفيديو ( 25 شخص).

ارسلتها فورا برفقة الفيديو ورسالة توضيحية لمنظمات حقوق الانسان العالمية.

لاانشرها هنا منعا لهروبهم وايجاد حجج يبررون بها جريمتهم.

ايران وذيولها بالعراق فضيحتهم اصبحت عالمية — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) August 1, 2020

السؤال

هل افراد هذه القوات عراقيين؟

واذا عراقيين كيف تم غسل ادمغتهم؟

واصبحوا ايرانيين اكثر من الايرانيين؟ — موسى الشمري (@mosa_alshammary) August 1, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/gVULdHKJWW — احمد الجوفي (@AHMEDALJOUFI) August 1, 2020

هولاء عناصر جماعة الفوج الاول لما تسمى بقوات حفظ القانون (النظام)

والفوج الثاني من هذه القوات وآمر الفوج هو مقدم ايهاب

ورائد سجاد آمر السرية الاولى

هذه المليشيات المواليه لإيران التي أسسها عادل عبد المهدي تحت اسم قوات حفظ النظام هي مواليه الولاء والأوامر للحرس الثوري الإيراني — قلم رصاص ✏ || عبد الحي چوبان 🇮🇶 (@Kilam_Resas) August 1, 2020

لو في رجال بالعراق ماصار هذا كله . — ⭐️ أم فهد ⭐️ (@f_faten78) August 1, 2020

ويأتي الفيديو بعد أيام على تعهد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع المتورطين في قتل متظاهرين، ووعدت حكومة الكاظمي عند تولي مسؤولياتها في مايو الماضي، بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت الحكومة السابقة العام الماضي.

وفي السياق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة هشتاقات فيما يتعلق بقضية المراهق العراقي محمد مطالبين بحقه، حيث كان أولها هشتاق “#حق_محمد_نريده”، والذي طالب الجهات الرسمية بالعمل على محاسبة المعتدين.

يجبرون طفل على وصف جسم امه ومواصفاتها ولونها

والله بتأريخ "ال گ و ا و يد" ما صارت ولا احد سواها.. #حق_محمد_نريده #قضية_راي_عام #قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون https://t.co/e8znABE8mi — الدليميه 🇮🇶 (@dulaimia_) August 1, 2020

أفسد علينا متعة العيد

مقطع لفيديو #قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون

مع طفل في العراق

يحاسب ويعذّب عاريًا، ويساء إليه بألفاظ نابية.#حق_محمد_نريده وتذكرت قول المعتمد بن عباد الأندلسيّ: فيما مَضى كُنتَ بِالأَعيادِ مَسرورا فَساءَكَ العيدُ في أَغماتَ مَأسورا pic.twitter.com/4AbPU7bLN5 — د. أحمد الجنابيّ (@al_janabii) August 1, 2020

كما وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاقاً آخر حمل عنوان “#قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون”، مطالبين بمحاسبة رجال الأمن الذين اعتدوا على الفتى العراقي المراهق.

يعني بس لان زينواا كفشته

تسوولكم ترند عليه وتخبصون الجو

زين هذا الطفل من كتلتو هيچ بهالطريقةةة

وين چانت انسانيتكم مسافرةة.؟🙂#قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون pic.twitter.com/3WdfXb9KUg — إيـــراقــيـــةۦ٭ۦٰ|🇮🇶❤️🇮🇷 (@rm_3l3) August 1, 2020

أعلن ان هذا الصبي اخي وامه امي،اتشرف به وبأمه الحرة الطاهرة

وان ماذكرعلى ألسن الاراذل ليس منقصةولا عاراًفإسلوب اولاد البغايا معروف،يتهمون الناس بمايرون في انفسهم وبيوتهم من بغي وهوان،عش مرفوع الرأس يااخي ولتحيا امك الطاهرةفهي ام وفخر لكل شريف عراقي#قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون pic.twitter.com/NHB0oQtURz — صادق الموسوي (@sadeq_666) August 1, 2020

هذا جزء بسيط مما صورته الكاميرات بحق متظاهري تشرين

وما خفي كان اعظم

هل يستحق اي انسان ع وجه الكرة الارضية ما حصل من اهانة لكرامة وحرمة الانسان؟

حتى المجرم لا يعامل هكذا ؟!!!!#قوات_حفظ_القانون_تنتهك_القانون #نلتقي_الكاظمي_ليتحقق_التراكمي pic.twitter.com/eHMRQHf6Ks — علي محمد Ali Al-Mohammed✪ (@ali5m_a) August 1, 2020

وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري بحادثة الاعتداء على مراهق أغضبت العراقيين.

وقال بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على أحد المواطنين”.

وتابع البيان أن “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجّه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها”.

وأضاف أن “الكاظمي وجّه بمعرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه”.

الجدير ذكره، أن العراق يشهد منذ نهاية العام الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة. وقتل خلال المظاهرات أكثر من 550 شخصا وأصيب نحو 30 ألفا بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.