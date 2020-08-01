ظهرت بحالة غير طبيعية.. “شاهد” نصيحة أمل الشهراني للفتيات بخصوص المقاطع الإباحية!!

وجهت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني، نصيحة مثيرة للجدل للفتيات في أول أيام عيد الأضحى، حول الفيديوهات الإباحية في هواتف الرجال.

وظهرت أمل الشهراني بفيديو رصدته “وطن” مرتدية تيشرت بكتف واحد، يكشف عن كامل منطقة الصدر، وجزءاً من البطن، وقالت موجهة حديثها للفتيات بطريقة بدت غير طبيعية: “يا بنات ويا إناث ويا سيدات، لا عاد تلمسون لهم جوالات، جوالات الرجال ملوثة وملغمة”.

أمل الشهراني عبر السناب: "بنات لا تفتحون جوالات الرجال لأنها ملوثه" pic.twitter.com/vN8il06W7a — We Heard Rumors (@whrumor) July 31, 2020

وتابعت الشهراني: “جوالاتهم ملوثة وهذا شيء طبيعي، حتى لو كان رجل جميل وماشي عالصراط المستقيم، وماله في السيدات، أصحابه ملوثين ويرسلونله حاجات”.

واستطردت: “هو لازم يرد على أصحابه، وإن ما رد عليهم، قالوا عنه دجاجة صقعة، فإنتي ريحي دماغك وريحي قلبك ولا عاد تفتحين الجوال وعيشي الحياة وعيدك مبارك”.

وخلقت نصيحة الشهراني للفتيات حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين الذين تساءلوا عن سبب حديثها بهذا الشكل غير الطبيعي وملابسها الصارخة التي كاد يكشف صدرها كاملاً، وسخروا من لون أباطها الأسود، واصفينه بأنه هو التلوث وليس هاتف الرجل.

خله تعلم نفسها اول تلبس زي العالم ديدها شوي يطلع — °JEHAD° (@iiiGARAM) July 31, 2020

بس ليشش تغني و تحرك يدينها كثير ، توترت انا — D🐈 (@trouble_d7o) July 31, 2020

جوالي تلوث من يوم طلعت فيه — عز (@Sir3z10) July 31, 2020

بس صدق ليه تتكلم كذا ذي pic.twitter.com/zUZPt1hkat — Roryⴵ|♛| DUMDi DUMDi (@imlorila) July 31, 2020

والله التلوث اللي قاعد اشوفه الحين كيف احظرها من حياتي بشكل كامل تعبت و انا ابلكها من كل مكان و تطلع لي !!! — عامر العامر (@3a_ssa) July 31, 2020

والله التلوث اباطها الاسود 🤮 — ‏كنتُ (@_kntu) July 31, 2020

ودائماً ما تثير أمل الشهراني الجدل بنصائحها العجيبة للفتيات، والتي تُبطن عكس ما تُظهره، فنشرت في أحد المرات فيديو لتنصح الفتيات بتقبل أجسادهن، وظهرت خلاله وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت: “الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

أمل الشهراني عبر انستقرام: "اللي يحبك يقبلك بركبتك أو بدونها"! pic.twitter.com/EspIP9Boo5 — We Heard Rumors (@whrumor) July 19, 2020

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.

الجدير بالذكر أن أمل الشهراني من بين أكثر الشخصيات السعودية المثيرة للجدل، وتعيش مع أولادها في أوروبا وترى نفسها ناشطة في حقوق المرأة وتطرح بشكل مستمر قضايا مثيرة للجدل وتستفز الشارع السعودي باستمرار بما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة لا تتناسب مع المجتمع السعودي.