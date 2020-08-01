بعد فيديوهات “القبل والعض والحب الأبدي”.. الإماراتية مشاعل الشحي تنفصل عن زوجها أحمد خميس!

أثار شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ”ملح الانستجرام”، جدلاً بإعلانه انفصال الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، عن زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.

وكتب شهاب بمنشور عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “للعلم أحمد ومشاعل منفصلين بس ما أعلنوا، الله يردهم مرة ثانية حق بعض، ولا تعاندون بعض، كل واحد فيهم عايش بروحه، أحبهم ترا”.

وفي أول تعليق على أنباء الانفصال، خرج أحمد خميس عن صمته، ونشر صورته الشخصية على “انستجرام” مرفقاً إياها بتعليق غامض يؤكد ماقاله “شهاب”، حيث كتب: “غبت عنكم فترة وذكرت في سنابي أني كنت مسافر”.

وتابع: “الزبدة حبيت أكون بروحي بدون أي أحد وبدون سوشيال ميديا .. اعتقد الكل عارف الموضوع و ما يحتاج أذكره لكن أتمنى تحترمون خصوصيتي وبدون أسئلة لأنه بعضها ما أتسبب لي غير الضيق “.

وختم: “الشئ صار و الحمدالله”.

أما مشاعل الشحي، فنشرت أيضاً صورتها الشخصية عبر صفحتها على “انستجرام” مُعلقة: “الله المستعان. من الجاي؟”.

وكانت آخر صورة جمعت مشاعل وخميس في 25 يونيو، عبر حساب خميس، والذي علق عليها: “زملاء عمل”.

https://www.instagram.com/p/CB3VMSWFAOx/

وكان زفاف مشاعل الشحي وأحمد خميس قبل عامين، قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، نظراً لما تضمنه من مشاهد مُنافية للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية، بينما استدعتهما الشرطة للتحقيق.

و تخللّ حفل زفافهما احتضان العريس لعروسه وحمله لها أمام الحضور، وهو الأمر الذي رآى فيه معلّقون إماراتيون بأنه “فعل فاضح”، وأنهما لا يمثلان الإمارات.

اختي تقول صدقيني امس شاربين شي 😭😭😭😂😭😭😭💔💔💔 pic.twitter.com/47L3xzOdUK — عَـبله (@MMS_ALH) May 11, 2018

وأعلنت شرطة الفجيرة حينها أنها استدعت “عريساً وعروسه” -لم تسمّهما- لكنّ المعقلين أكدوا أن المقصود هما “خميس والشحي”، على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية”.

كما اعتاد الزوجان الشحي وخميس على إثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا.

ونُشر لهما مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على لقطات غزل وتقبيل وعضّ.

وتغزلت مشاعل بزوجها قائلة عنه “كيوت” ليرد عليها: “أكيت واحدة في الدنيا” وأنه لا يصدق أنهما متزوجان، ثم قبّلها وحاول عضّها، الأمر الذي سبب غضب الجمهور.

وسبق أن نُشر لهما فيديو، يعلن فيه “خميس” للجميع أنّ زوجته حامل، مستعرضاً التغييرات التي طرأت عليها بسبب الحمل.

وقال “خميس ” في الفيديو: “مشاعل تمر بألم شديد في بطنها وتقلبات في المزاج .. والله أعلم أن هذه الحُرمة الحلوة الأمورة حامل “.