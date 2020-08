بعد فيديوهات “القبل والعض والحب الأبدي”.. الإماراتية مشاعل الشحي تنفصل عن زوجها أحمد خميس!

View this post on Instagram

غبت عنكم فتره… 💔 . . و ذكرت ف سنابي أني كنت مسافر .. الزبدة حبيت أكون بروحي بدون اي احد و بدون سوشل ميديا .. اعتقد الكل عارف الموضوع و ما يحتاي اذكره لكن اتمنى تحترمون خصوصيتي و بدون اسئله لانه بعضها ما أتسبب لي غير الضيق .. الشئ صار و الحمدالله 💙