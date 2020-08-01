كويتي يتسوق بروب الحمام
كويتي يتسوق بروب الحمام
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“شاهد” كويتي “قليل حياء” يتجول بـ”روب الحمام” في إحدى الجمعيات التعاونية ويثير غضباً واسعاً

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مع مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما فعله شاب داخل إحدى الجمعيات التعاونية في البلاد، متسبباً بموجة من الجدل.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” مسير الشاب داخل الجمعية التعاونية، وهو مرتدِ “روب استحمام”، الأمر الذي دفع إدارة الجمعية، لأن تقوم بمعاقبة موظف الأمن ومدير السوق، الذين سمحوا بدخول هذا الشخص إلى المكان، وتجوّله به بهذا الشكل، بحسب ما أعلنت صفحة “مفتش الكويت” عبر تويتر.

 

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المغردين والناشطين عبر تويتر، والذين حملوا وجهات نظر متباينة حول الأمر.

 

وفي ذلك قال أحد المغردين: “غلط العقاب، المتسوق استخدم الحرية الشخصية، وساتر حاله ليس هناك قانون يجرّم من يستخدم لباس الروب، مدير السوق وموظف الأمن لهم حق بالمقاضاة”.

 

فيما قال آخر: “والله مسخرة، والله المفروض الشرطة ما تخليه وتجيبه عن طريق الكاميرات، والله حتى الغرب والدول المتحررة ما سووها”.

 

أما الثالث فقال: “طول حياتي في ألمانيا ما شاهدت هذا الموقف، لكن لو حصل كتفكير ألماني مع الاحتفاظ واحترام حرية الآخرين، حنقول يا مريض نفسي، يا مو حاطط اعتبار لأحد”.

 

وتابع: “انا رأيي ما تصل لشرطة، وتعتبر حرية شخصية، ما دام ساتر نفسه، لكن لو لاحظت المقطع وهذا اللي عجبني في الكويتيين، وهذه مو أول مرة ألاحظها بالكويت”.

 

وأثار مقطع فيديو لتعرض موظف مصري لصفعة من جانب متسوق كويتي موجة من التعاطف مع المعتدى عليه، فيما تحركت السلطات الكويتية لتحقيق العدالة.

 

وفي أول رد فعل من وزارة الداخلية الكويتية على مقطع الفيديو، كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي أمر بضبط المواطن المعتدي واقتياده إلى مخفر شرطة صباح الأحمد السكنية، وتسجيل قضية بحقه تحت عنوان “اعتداء بالضرب”.

 

كما استدعت وزارة الداخلية المجني عليه، وطلب منه تسجيل قضية، وفقا للصحيفة.

 

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، تواصلت مع قنصل عام مصر في الكويت هشام عسران لمتابعة موقف الشاب، مشيدة بسرعة تحرك السلطات الكويتية.

 

ودعت الوزيرة المواطن المصري وليد صلاح ضحية الاعتداء إلى عدم التنازل عن حقه، مؤكد أن “مثل هذه الحوادث الفردية لا تمثل مشكلة بين الشعبين”.

 

ومن جهة أخرى، قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية التي شهدت الواقعة، إنه قدم استقالته من منصبه لتسجيل تعاطفه مع الشاب المصري.

 

 

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