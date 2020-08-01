بدور البراهيم تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط وتكشف مفاجآت.. هذا ما كان يفعله معها!

أعلنت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ستة أشهر فقط.

وظهرت بدور البراهيم بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، عبرت ببدايته عن شوقها لجمهورها الذي حُرمت منه بسبب زواجها، وشروط زوجها “الغيور”.

وقالت بدور البراهيم: “ابتعدت عن السوشيال ميديا صورة وفيديو، وكنت سأستمر معكم بالصوت، ولكنني تفاجأت أيضاً أنه يمنعني من ذلك، وتفاجأت بأشياء أخرى”.

وتابعت بدور: “كنت دائمة التواصل معكم منذ 7 سنوات، وكنتم جزء مني كعائلتي، ولكني اضطريت لإقفال التواصل عبر الخاص، وهذا أثر بنفسيتي ونفسية متابعيني، وعائلتي وأولادي، وديرتي التي افتقدتني”.

ونوهت بدور البراهيم إلى أن انفصالها لم يتم رسمياً بعد ولكنه قيد التنفيذ، مضيفة: “أنا ضحيت وعملت اللي علي ولكن لا يوجد نصيب، وكما عرضت لكم عقد نكاحي، سأعرض لكم صك طلاقي”.

وتابعت: “لا أشعر بالخجل، ولست خائفة، وجدت نفسي في ديرتي وبين أولادي، لم أستطع تحمل الغربة، وحين وازنت الميزان وجدت أن الكفة لا تزن لهذا الشخص، ولا يستحق أن أكمل معه، الله يستر عليه”.

ووجهت بدور البراهيم نصيحة إلى المشهورات مثلها بألا يُعلن زواجهن، حتى لا يضطرن لإعلان انفصالهن لاحقاً، مؤكدة أن الطلاق ليس عيباً وليست خجولة به، مضيفة: “حين تقطعوا علاقة، اقطعوها من جذورها، ولا تراقبي الطرف الآخر، لتكملي حياتك بشكل طبيعي وتكون الصنارة فارغة”.

وتابعت: “تعلمت من خطأي أن الذي يريدني يتقبلني كما أنا، وكنت بحاجة لشخص يدعمني في عملي، وقد تستغربون أنني كشفت وجهي، أنا لم أغطيه من الأساس، كنت أريد رضا زوجي فقط كأي زوجة”.

واستطردت: “كنت أجده تناقض، أن أغطي وجهي بالسعودية وأكشفه خارجه، ماذا يختلف الأمر؟ تعرضت لمواقف مُحرجة بسبب السي سيد، وبصراحة لم ترق لي حياة السي سيد”.

وأشارت بدور إلى أنها تسرعت في قرار زواجها، وكانت في حالة عميان كما هو، وقالت: “حين أجريت تحليلاً للدم كإجراء روتيني، قال لي لو كان بك مرضاً معدياً أو خطيراً أو مهما كانت نتيجة التحليل سأتزوجك بكل الأحوال”.

وكان أحدث ظهور لبدور البراهيم، حين اعترفت بصرفها مبالغ خيالية أثناء قضائها شهر العسل في فرنسا.

ونشرت بدور البراهيم آنذاك فيديو أعربت خلاله عن ندمها لصرفها مهرها بالكامل والذي يقدر بمليون ريال على التسوق فقط.

وقالت بدور البراهيم، وهي تغطي وجهها: “خلال نقاش مع صديقاتي وأهلي، لا أعلم ماذا قلت أنا، قالولي أنتي الحين مهرك مليون، قلتلهم راحت المليون خلاص، قضيت فيهم كل شيء، وأرسلت نقوداً للمصانع والمنتجات”.

وعبرت بدور عن ندمها قائلة: “اللهم لا تعاقبنا على الذي فعلناه في فرنسا، أشعر بالندم على كل ما اشتريته”.

بدور البراهيم : اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا! pic.twitter.com/y0GKlTwSQx — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 6, 2020

وكانت بدور البراهيم قد أعلنت عقد قرانها على رجل سعودي لم تكشف عن هويته، وفاجأت المتابعين آنذاك بصورةً من عقد الزواج، والذي كشف أن مهرها مليون ريال سعودي.

وأعلنت بدور بعد زواجها أنها لن تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بكامل وجهها، موضحة أنها من الممكن أن تُظهر عينيها فقط، داعية الله أن يثبتها على هذا القرار.