بدر الخلف
بدر الخلف
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“سلطنة ياعزوتي يا عتابة”.. “شاهد” الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يُحرج أكبر قبائل السعودية بهذه الرقصة

كتب وطن
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أهدى الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف الملقب بـ “كيكة” رقصة خاصة إلى أكبر قبائل السعودية “”، على أنغام فن “الشيلات”.

 

وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، وهو يقول: “يقولون نحب القبايل ونحب راعيها، ونحب العتيبي ونحب اللي فيها، وارحبوا”.

 

وبدأ بدر خلف بأداء وصلة رقص على طريقة الفتيات، على أنغام شيلة “سلطنة ياعزوتي يا عتابة”، للفنان السعودي بدر بنيدر.

 

 

وأثار المقطع غضب السعوديين خاصة التابعين لقبيلة العتيبي، فكتب مُغرد: ” كنت احب قبيلة عتيبه والحين خلاص اسحب حبي لها”.

 

 

وعلق مُغرد “عتيبي” قائلاً:” الآن يتم إزالتي من القبيلة بسبب هذا الكريه”.

 

وسخرت أخرى: “الحمدلله إني مو عتيبية”

 

وعلقت فتاة تنتمي إلى القبيلة: “أنا بطلع من القبيله أحد يبيني أطلعه معي ؟!”.

 

 

 

 

 

وظهر بدر خلف مؤخراً بفيديو لتعليم النساء تخصير بطونهن، وإبراز مؤخرتهن، برقصة محددة.

وظهر بدر وهو يرقص بحركات مُعينة لإبراز المؤخرة وتحريك الخصر، وعلق قائلاً: “تخصير الكرشة والخصر والمؤخرة، باقي 11 يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوة”.

وكشف بدر في تغريدة أخرى أنه تعرض إلى موقف غريب، حين اعتقد سائق تاكسي أنه فتاة، وكتب بدر تفاصيل الموقف قائلاً: “توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي، الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مز، استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي”.

 

وأعلن بدر عن تعرضه إلى التحرش من قبل الشباب، ووجه نصيحته إلى الفتيات قائلاً: “بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول: ” اصلاً الرجال يحبون المربربه ” تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي، حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس”.

 

 

وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

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