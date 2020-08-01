“سلطنة ياعزوتي يا عتابة”.. “شاهد” الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يُحرج أكبر قبائل السعودية بهذه الرقصة

أهدى الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف الملقب بـ “كيكة” رقصة خاصة إلى أكبر قبائل السعودية “العتيبي”، على أنغام فن “الشيلات”.

وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، وهو يقول: “يقولون نحب القبايل ونحب راعيها، ونحب العتيبي ونحب اللي فيها، وارحبوا”.

وبدأ بدر خلف بأداء وصلة رقص على طريقة الفتيات، على أنغام شيلة “سلطنة ياعزوتي يا عتابة”، للفنان السعودي بدر بنيدر.

ارحبوا ياعتيبه انتم دائما الاوله✌️

‼️ 511 ‼️ pic.twitter.com/lJx8nGtu4X — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 31, 2020

وأثار المقطع غضب السعوديين خاصة التابعين لقبيلة العتيبي، فكتب مُغرد: ” كنت احب قبيلة عتيبه والحين خلاص اسحب حبي لها”.

كنت احب قبيلة عتيبه والحين خلاص اسحب حبي لها😂😂 — آحمد٦💕 (@God99a) July 31, 2020

وعلق مُغرد “عتيبي” قائلاً:” الآن يتم إزالتي من القبيلة بسبب هذا الكريه”.

الان تم ايزالتي من القبيله بسبب هذا الكرييه🤢🤢👊🏻 pic.twitter.com/6cPB9UhTuA — Bٰ…🍂 (@zx_jii) July 31, 2020

وسخرت أخرى: “الحمدلله إني مو عتيبية”

الحممدلله انيي مو عتيبية pic.twitter.com/jbPlKhlOZ8 — وجـدان| كود طفشش (@lie__71) July 31, 2020

وعلقت فتاة تنتمي إلى القبيلة: “أنا بطلع من القبيله أحد يبيني أطلعه معي ؟!”.

انا بطلع من القبيله احد يبيني اطلعه معي ؟! pic.twitter.com/xfkVJ45stY — فلانه إلروقي (@31at_b) July 31, 2020

يا اختي او اخوي وش تبي من قبيلتنا ؟!!!💔خلصت قبايل العالم ؟ pic.twitter.com/UzdacJsrYp — انثى عتيبيه 511🤍💗 (@Layanal17056477) July 31, 2020

انا انسحبت من هالقبيلة — KhaLeD (@edit_511) July 31, 2020

وظهر بدر خلف مؤخراً بفيديو لتعليم النساء تخصير بطونهن، وإبراز مؤخرتهن، برقصة محددة.

وظهر بدر وهو يرقص بحركات مُعينة لإبراز المؤخرة وتحريك الخصر، وعلق قائلاً: “تخصير الكرشة والخصر والمؤخرة، باقي 11 يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوة”.

تمارين جديدة لتخصير الكرشة والخصر والمؤخرة،

باقي ١١ يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوه،

💃💃💃 pic.twitter.com/aAsQKRYmMc — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

وكشف بدر في تغريدة أخرى أنه تعرض إلى موقف غريب، حين اعتقد سائق تاكسي أنه فتاة، وكتب بدر تفاصيل الموقف قائلاً: “توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي، الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مز، استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي”.

وأعلن بدر عن تعرضه إلى التحرش من قبل الشباب، ووجه نصيحته إلى الفتيات قائلاً: “بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول: ” اصلاً الرجال يحبون المربربه ” تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي، حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس”.

توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي،

الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت 😂✌️

وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مزززززز 💔.

استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.