“مارست الدعارة مرتين عبر فيسبوك وأمي سكتت لهذ السبب”.. اعترافات صادمة لـ”زمردة” ابنة “شيري هانم”!

أدلت المتهمة نورا هاشم الشهيرة باسم “زمردة”، ابنه شيري هانم، باعترافات صادمة خلال التحقيق معها عن ممارستها علاقات محرمة مع الرجال.

وقالت زمردة:” كنت أعيش مع والدي ووالدتي، وعام 2005 انفصلا، وعشت مع أمي، في عمارة جدتي بمدينة نصر، و كان والدي يرسل لنا مصاريفنا الخاصة وبعد رسوبي بالثانوية العامة، رفض إرسال أي أموال وقررت أمي النزول للعمل وأنا لم استكمل تعليمي”.

وتابعت “زمردة” في اعترافاتها التي نشرتها وسائل إعلام محلية: “بعد سوء أحوالنا المادية تزوجت عرفيا من رجل متزوج وأخذت منه 80 ألف جنيه مهر وتم الطلاق بعد 10 أيام، ثم استأجرت مع والدتي شقة بأرض الجولف بعد ترك منزل جدتي وكان العائد الشهري لنا من الفيديوهات من 150 لـ 500 دولار”.

زادت حالتهم المادية سوءاً مرة أخرى، فبدأت “زمردة” بنشر صور إغراء للكسب غير المشروع من الرجال، بإرسال فيديوهات وصور مُخلة بالآداب لهم، ثم ممارسة الدعارة.

وتابعت زمردة: “مارست الدعارة مرتين، الأولى كانت فى منزل أجرته مع والدتي شيري هانم فى منطقة أرض الجولف، إذ حضر شخص، تعرفت عليه، من خلال فيس بوك، وأقمت معه علاقة محرمة، مقابل 2000 جنيه، وقبل وصول هذا الشخص في المرة الأولى طلبت من والدتي مغادرة المنزل، بحجة حضور مجموعة من أصدقائي، وبعدها أخبرتها بما حدث، إلا أنها لم تبد رد فعل، لحاجتها هي الأخرى للمال”.

وأضافت: ” أمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فى ترتيب وعقد لقاءات محرمة، ومارست الدعارة في المرة الثانية مع شخص من الزمالك وذهبت لمنزله بمقابل 4000 جنيه”.

وأكدت “زمردة” أن والدتها تعلم بممارستها الدعارة و”ساكته عشان محتاجين فلوس” بحسب تعبيرها.

وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية أول أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا بـ”شيري هانم وابنتها”، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.

وكانت الأجهزة الأمنية بمصر قد ألقت القبض على “شريفة” وشهرتها “شيري هانم” و”نورا” وشهرتها “زمردة” لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

ونشرت فيديوهات للمتهمتين تتضمن إعلانهما إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.