“الحب الحرام” يدفع عروس مصرية لإنهاء حياة زوجها بطريقة بشعة بعد ليلة الدخلة والسبب صادم!

أقدمت عروس مصرية على جريمة بشعة هزت الشارع المصري بعد قتلها زوجها ولم يمر على زفافهما سوى ايام، وتم تحويل أوراقها لمفتي الجمهورية.

وفي التفاصيل وبحسب صحف مصرية فقد أحالت محكمة جنايات دمنهور أوراق عروس لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بسب قتلها زوجها بعد 5 أيام من الزفاف عبر تسميمه بكوب عصير، وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ووقعت الجريمة في “عزبة قابيل البحرية” التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث أقدمت العروس على وضع قرص غلة لعريسها بالعصير بعد 5 أيام من الزفاف لارتباطها بعلاقة عاطفية مع غيره قبل زواجهما.

هذا وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى الدلنجات المركزي يفيد بوصول الشحات “م. أ.ل” (28 عاما) والمقيم بعزبة قابيل البحرية بمركز إيتاي البارود مصابا بحالة تسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفي عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

من جانبه اتهم والد المجني عليه زوجة نجله “أميرة س. ع. س” (20 عاما)، ومقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل نجله، لسابقة رفضها الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفر عن ضبط المتهمة أميرة وعشيقها مقيم بنجع كريم التابعة لشركة الاتحاد الدلنغات، والذي ارتبطت معه بعلاقة عاطفية قبل زواجها، لكنه نفى مشاركتها في قتل زوجها، وأنها وحدها فقط التي قامت بتنفيذ جريمتها.