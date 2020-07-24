كشف تفاصيل حالة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد وصوله أمريكا للعلاج

كشف الديوان الأميري في الكويت، تفاصيل الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه.

وقال الديوان الأميري، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه “بحالة صحية مستقرة” وذلك لاستكمال العلاج.

وأوضح أن نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، كان برفقة الأمير، فيما استقبله هناك سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتأتي رحلة الصباح بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، يوم الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”، كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، ما أثار قلق الكويتيين بشأن وضع الأمير الصحي.

وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت “تكللت بالتوفيق والنجاح”.