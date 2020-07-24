“شاهد” سيدة أرادت الانتقام من عشيقها بسبب خيانته لها مع أُخرى فكانت الكارثة!

أقدمت سيدة أمريكية على الانتقام بطريقة غريبة جداً من عشيقها بعد خيانته لها وذلك من خلال محاولتها إشعال النيران في سيارته الخاصة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، إقدام سيدة أمريكية على سكب البنزين داخل سيارة حبيبها بعد خيانته لها، واشعال النيران فيها.

وحسب الفيديو، فقد كادت السيدة أن تحرق نفسها وتودي بحياتها بسبب محاولتها حرق سيارة حبيبها، فيما نجت في اللحظات الأخيرة.

مقطع متداول لامرأة في أمريكا قامت بسكب البنزين داخل سيارة حبيبها بسبب خيانته لها، وكانت على وشك أن تودي بحياتها بسبب اشتعال النيران! pic.twitter.com/eQ5xYc5VEF — Gorgeous (@Gorgeous_ew1) July 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن سخريتهم من الطريقة التي حاولت بها السيدة الأمريكية الانتقام من حبيبها.

من حفر حفره لحبيبه وقع فيها — ①ne (@w17d_) July 23, 2020

اكيد ازعجتها بهالفيديو — 𝐸𝑙𝑎𝑓 (@iamebka) July 23, 2020

هذي البنت تعتبر المسكينة بين البنات.. ما بالكم ببقية البنات وتفكيرهن الجهنمي .



نحن صد تعنيف الرجل 😀 — Kamal | كمال 🇾🇪 🤍 (@kamal_m2020) July 23, 2020

غبييييييييييية غبيييييية نرفزتني حاطة إيدها داخل السيارة وهي غرقانة بنزين سلامات ؟ المفروض تقط الكبريت بعيد عشان ما تتأذى — مـريـم ♌️ (@suvilz) July 23, 2020

ههههههههههه انا الوحيد الي ضحكت يوم انفجر بوجهها ؟ — Ibrahimxv7 (@ibrahimxv7) July 23, 2020