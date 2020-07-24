السعودي خالد الزعتر شرب حتى الثمالة وخرج يهذي عن سلطنة عمان .. وردود قوية على “السكران”

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الكاتب السعودي خالد الزعتر بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو بحالة غير طبيعية، مكرراً حديثه “السخيف” عن سلطة عُمان وسياستها.

وظهر الزعتر، في مقطع فيديو نشرته على صفحته الشخصية بتويتر رصدته “وطن”، معلقاً على الفيديو بالقول: “عبر حسابي في السناب شات تحدثت عن سياسة العزلة وعن سياسة #سلطنة_عمان كنموذجاً وعن أهمية التغيير في السياسة العمانية لإستعادة دورها كقوة مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية”.

عبر حسابي في السناب شات ( khzaatar 2020) تحدثت عن سياسة العزلة وعن سياسة #سلطنة_عمان كنموذجاً ، وعن أهمية التغيير في السياسة العمانية لإستعادة دورها كقوة مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية ،، pic.twitter.com/KskJfE3z8P — خالد الزعتر (@khzaatar) July 23, 2020

بدروه، قال المغرد الشهير “الشاهين”، في تغريدة رصدتها “وطن” ساخراً من “الزعتر”: “المميز في يوم الخميس كالعادة،، ان العديد من التغريدات تأتيكم برعاية (الشنبريشة) والمميز في مقاطع الفيديو،، انها تكشف ان خلف الصور المعدلة والشوارب المشذبة،، حفنة من السبلان المساطيل والسنافر المحششين و(هوامش) تعاطت فنست حجمها قال تغيير سياسة عمان قال طبعا ما اخذنا السالفة بجدية”.

المميز في يوم الخميس كالعادة،، ان العديد من التغريدات تأتيكم برعاية (الشنبريشة)

والمميز في مقاطع الفيديو،، انها تكشف ان خلف الصور المعدلة والشوارب المشذبة،، حفنة من السبلان المساطيل والسنافر المحششين و(هوامش) تعاطت فنست حجمها

قال تغيير سياسة عمان قال

طبعا ما اخذنا السالفة بجدية https://t.co/oujHhjYVC1 — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 23, 2020

من جهته، علق حساب “أبومستهيل” العماني بالقول: “عندكم أمراء يتقاتلون على السلطة وأمراء وأميرات بالسجون وآل سعود يتخلصون من بعضهم بفضل خطط الإمارات وأمراء يلجأون للسفارات هروبا من الإغتيال وأسر هاربين تعذّب تقبع بالسجون والإمارات تخونكم مع إيران وباليمن وأنت بحالة سكر متفرغ لعمان، السفارة السعودية هكذا ستكون ردودنا”.

عندكم أمراء يتقاتلون على السلطة

وأمراء وأميرات بالسجون

وآل سعود يتخلصون من بعضهم بفضل خطط الإمارات

وأمراء يلجأون للسفارات هروبا من الإغتيال

وأسر هاربين تعذّب تقبع بالسجون

والإمارات تخونكم مع إيران وباليمن

وأنت بحالة سكر متفرغ لعمان

السفارة السعودية هكذا ستكون ردودنا@ksaembassyom https://t.co/q97Vm2d3rr — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 23, 2020

وتوقّع مغردون أن يكون “الزعتر” “سكران” حينما خرج في الفيديو يتحدث عن السلطنة كعادته.

ما احب اخوض فهالجانب..



بس صدق ادهشني هالمقطع..

تقول واحد من المغايبة..

مغيّب بمعنى الكلمة..



معقولة هالشخص حد يأجره يتكلم فالسياسة ويسيء ل #سلطنة_عمان

😂😂😂 ايش صاير في الدنيا..



اتوقع انه بيحذف المقطع من يصحصح شوي..



لعله حاط المقطع وهو ما متذاهن يعني ما بوعيه مسكين 😅😅😅 — عيسى الرحبي (@clever_1990) July 23, 2020

والله يامزبلة التاريخ يكفيكم أنه اشرف الخلق محمد (ص ) ذكر اسم عمان على لسانه الطاهر واتوقع لا ذكر الإمارات ولا ال سعود…خافوا الله أتقوا شر الحليم اذا غضب..الله يحفظ المريخ من التائهون إلى المريخ.. — Escobar (@yaasseerhh) July 23, 2020