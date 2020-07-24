السعودي خالد الزعتر شرب حتى الثمالة وخرج يهذي عن سلطنة عمان .. وردود قوية على “السكران”

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الكاتب السعودي خالد الزعتر بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو بحالة غير طبيعية، مكرراً حديثه “السخيف” عن سلطة عُمان وسياستها.
وظهر الزعتر، في مقطع فيديو نشرته على صفحته الشخصية بتويتر رصدته “وطن”، معلقاً على الفيديو بالقول: “عبر حسابي في السناب شات تحدثت عن سياسة العزلة وعن سياسة #سلطنة_عمان كنموذجاً وعن أهمية التغيير في السياسة العمانية لإستعادة دورها كقوة مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية”.
بدروه، قال المغرد الشهير “الشاهين”، في تغريدة رصدتها “وطن” ساخراً من “الزعتر”: “المميز في يوم الخميس كالعادة،، ان العديد من التغريدات تأتيكم برعاية (الشنبريشة) والمميز في مقاطع الفيديو،، انها تكشف ان خلف الصور المعدلة والشوارب المشذبة،، حفنة من السبلان المساطيل والسنافر المحششين و(هوامش) تعاطت فنست حجمها قال تغيير سياسة عمان قال طبعا ما اخذنا السالفة بجدية”.
من جهته، علق حساب “أبومستهيل” العماني بالقول: “عندكم أمراء يتقاتلون على السلطة وأمراء وأميرات بالسجون وآل سعود يتخلصون من بعضهم بفضل خطط الإمارات وأمراء يلجأون للسفارات هروبا من الإغتيال وأسر هاربين تعذّب تقبع بالسجون والإمارات تخونكم مع إيران وباليمن وأنت بحالة سكر متفرغ لعمان، السفارة السعودية هكذا ستكون ردودنا”.
وتوقّع مغردون أن يكون “الزعتر” “سكران” حينما خرج في الفيديو يتحدث عن السلطنة كعادته.