“ولعت” مع ابن سلمان واصدر أحكاماً قاسية بقضايا فساد تورط بها قضاة وضباط

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن أحكام بالسجن صدرت ضد قضاة وضباط في وزارتي الداخلية والدفاع السعوديتين، بعد تورطهم في قضايا فساد، ضد مصالح الدولة.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن أحكاماً ابتدائية صدرت بسجن قاض أربع سنوات، وتغريمه 130 ألف ريال سعودي، بعد إدانته بتلقي “الرشوة”.

أما القضية الثانية فتمثلت بقيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم، باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه رشاوى، لتم حكمه بالسجن 4 سنوات أيضاً، مع غرامة قدّرت بـ100 ألف ريال سعودي.

ووفق ما قالته وكالة الأنباء فإن قضية أخرى تم الحكم فيها، وهي إدانة ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب، بوزارة الدفاع السعودية، وذلك لقيامهم بارتكاب جرائم اختلاس بمبلغ “3.6”، مليون ريال، وصدر بحقهما حكماً بالسجن، الأول 5 سنوات، والثاني سنتين.

كما واتهم بقضية أخرى موظفاً في وزارة الداخلية، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ليصدر حكماً بالسجن ضده ثلاثة سنوات، مع غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال.

فيما سجّلت أيضاً قضية أخرى لمواطن أوهم اثنين من المقيمين بقدرته على إلغاء عقوبة الترحيل عنهما، إذا تسلم منهما رشوة قدرها 800 ألف ريال سعودي، ليتم الحكم بسنه سنتين، وسجن المقيمين أيضاً وكفيلهما، سنتين، بتهمة التستر وللمشاركة بجريمة “غسل أموال”.

كما وأصدرت المحكمة السعودية حكماً ضد موظفين في وزارة التعليم، بسجن أحدهم 10 سنوات، والآخر 9 شهور، وإلزامهما بدفع مبلغ 13.2 مليون ريال، وهو المبلغ الذي قاما باختلاسه.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد السعودية بأنه جار العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، على حد قولها.