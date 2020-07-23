هذا مصير “متعهد الحفلات” الذي اعتدى بالضرب على نجمة تونسية شهيرة

ألقت قوات الشرطة التونسية القبض على متعهد الحفلات التونسي سفيان سيالة، بعد اعتدائه على الفنانة التونسية أماني السويسي، التي قامت بالتبليغ عنه، وتحول الأمر لقضية رأي عام بعد نشرها ما جرى عبر مواقع التواصل.

وأعلنت أماني خبر القبض على متعهد حفلاتها بصورة للخبر المتداول على خاصية “الستوري” عبر صفحتها على “انستجرام”.

وكانت أماني قد نشرت خبر الاعتداء عبر صفحتها في تطبيق “انستغرام” وقالت بأنها تعرضت للضرب والركل من قبل متعهد الحفلات “سفيان سيالة”.

وقال محامي الفنانة التونسية “لطفي بن كريم” بأن الشرطة التونسية قررت احتجاز سفيان سيالة بعد الكشف عن الفنانة من قبل الطبيب الشرعي والنفسي.

وتابع المحامي بأنه من المقرر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق خلال ساعات اليوم مع سيالة في التهم المسندة إليه، مؤكداً بأنه “على ثقة بأن القضاء التونسي سيتخذ القرار الصحيح”.

وفي وقت سابق نشرت أماني السويسي، وهي شهرت من برنامج المواهب المعروف “ستار أكاديمي”، نشرت مقطع فيديو لها من داخل المستشفى، وعلى وجهها آثار كدمات، وتسبب ذلك بضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت الفنانة بأنها تعرضت للضرب من قبل متعهد الحفلات، بسبب مطالبتها له بحقها.

الفنانة التونسية أماني السويسي تتتعرض للضرب و التعنيف من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالةعلى قد ما ولينا نسمعو بقضايا عنف و تسيب في هل بلاد ولينا ما عاش نستغربو و غدوة يطلعلك واحد يقول مش صحيح و عندنا شهودكل التضامن مع الفنانة أماني السويسي مادام مازال عندنا فرصة باش نصلحو الوضع بالفايسبوك وقت القانون معاش يوصل صوت حد Gepostet von Amani Kmali am Montag, 20. Juli 2020

ومن ناحيته كذّب المتعهد سفيان سيالة الرواية التي قالتها الفنانة التونسية، موضحاً وبحسب ما نقلته وكالات، بأن كل ما جرى هو أن الفنانة عمدت إلى محاولة “استفزازه وشتمه بنعوت وكلام بذيء”، فقام بطردها من مكتبه، مع تأكيده بأن ذلك حصل أمام جيرانه بالعمارة.

بعد أدعائها الأعتداء عليه سفيان السبالة يوضح: خلافا لما ادعته للأسف الفنانة اماني السويسي وما يتم ترويجه عل شبكات… Gepostet von Sfaxi.com am Montag, 20. Juli 2020

الجدير بالذكر أن أماني السويسي شاركت في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثاني، وكانت إحدى الطلاب الذين تأهلوا للنهائيات بدون أن تكون من (النومينيز)، وقد احتلت المرتبة الأولى مرتين وهي أول طالبة تصل إلى النهائيات بدون أن تسمى (النومينيز) ولكن لم يحالفها الحظ بسبب تصويت الجمهور الدي كان %48 مقابل %51 للسعودي هشام عبد الرحمن.

وكان آخر أعمال أماني السويسي فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليك بالبيت”، التي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.