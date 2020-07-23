هجوم كبير على تركي آل الشيخ بسبب عرض قدمه لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعدما ظهر باكيا قبل أيام

شن ناشطون هجوما عنيفا على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بعد تقديمه عرضا فنيا للفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة الذي ظهر باكيا قبل ايام في مقطع مصور يشتكي تجاهل المخرجين والمنتجين له بعد مسيرة فنية كبيرة.

“آل الشيخ” وفي منشور له عبر صفحته موقع بـ”فيسبوك” دونه، اليوم الخميس، ورصدته (وطن) كشف أنه بصدد التحضير لفيلم جديد، ويرغب بانضمام أبو زهرة لطاقمه.

بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان اذا شرفنا ووافق على الورق🙏🏻❤️ Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Mittwoch, 22. Juli 2020

وقال مستشار ولي العهد السعودي الذي يتهمه السعوديون بنشر الفجور والانحلال في المملكة: “بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن اذا شرفنا ووافق على الورق”.

ورغم إظهار تركي آل الشيخ أنه يحاول مساعدة “ابوزهرة” والتضامن معه، إلا أن ناشطون هاجموه بشدة واعتبروا منشوره انتقاصا من قيمة الفنان المصري القدير وإهانة له وكأنه يمن عليه بذلك، مشيرين إلى أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لم يفعل ذلك إلا “لأخذ اللقطة” حسب وصفهم.

وتساءل ناشطون إذا كان “آل الشيخ” متضامن مع عبدالرحمن أبوزهرة بالفعل ويريد مساعدته، لماذا لم يهاتفه مباشرة أو يرسل له من ينوب عنه ليقدم له هذا العرض بدلا من النشر على الملأ وكأنه يعطف أو يشفق عليه بصدقة.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الفترة الأخيرة باسم الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة، بعد الانتقادات التي وجهتها له بعض الفنانات، وإعلانه التفكير في الاعتزال بسبب ما وصفه بإهمال المخرجين له ولكبار الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة.

وشارك أبو زهرة خلال مسيرته الفنية، التي استمرت أكثر من 60 عاما، في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.