“لا يقبل خضوع دولته لساحلها”.. شاهد ماذا قال حمزة تكين عن موقف مفتي سلطنة عمان من آيا صوفيا

أثنى الإعلامي التركي حمزة تكين على موقف مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بسبب موقفه من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الشيخ الخليلي من الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي.

وقال تكين، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الاتجاه المعاكس” بقناة الجزيرة، رصدته “وطن”: “قلة قليلة ما زالت حرة. على سبيل المثال مفتي سلطنة عمان الذي أبى أن تكون دولته خاضعة لساحلها أو من يسكن في الشرق الأوسط ويدعم الانقلابيين”.

وأضاف: “المفتي أصدر بيانين وليس بيان واحد يشيد بقضية افتتاح مسجد أيا صوفيا بيان عظيم كبير جداً هذه هو العالم الإسلامي الذي لا تريده أمريكا ولا إسرائيل ولا يريده أحد من الأنظمة الديكتاتورية”.

ثناء الإعلامي التركي حمزة تكين على مفٌتي #سلطنة_عُمان الشيخ أحمد الخليلي في قناة #الجزيرة pic.twitter.com/FEfO329zow — خالد المشيخي🇴🇲 (@kgulf37) July 23, 2020

وشهدت الحلقة هروب الاعلامي المؤيد لنظام “الأسد” عبدالمسيح الشامي من مواجهة الصحافي التركي حمزة تكين خلال نقاش تحويل آيا صوفيا إلى مسجد .

#شاهد📸| الاعلامي المؤيد لنظام "الأسد" عبدالمسيح الشامي يهرب من مواجهةالصحافي التركي حمزة تكين في حلقة "#الإتجاه_المعاكس" عن إعادة#آيا_صوفيا مسجداً .. ! pic.twitter.com/xqN4pdjhi1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 22, 2020

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هنأ الأمة الإسلامية برد آيا صوفيا إلى بيوت الله من جديد، واصفاً الرئيس التركي بالقائد المحنك، ومعارضي قرار اردوغان بـ”المارقين”.

نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية جميعًا، ونخص بالتهنئة الشعب التركي المسلم الشقيق الأصيل وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان برده معلم #آيا_صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمُه، يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال. pic.twitter.com/TZmWaLxoY4 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 12, 2020

واصدر مفتي السلطنة بياناً ثانياً، بشأن “آيا صوفيا”، مجدداً تأييده لخطوة إعادة “آيا صوفيا” مسجدا وثنائه على الرئيس التركي وقراره “المبارك”، مؤكدا على حديث أردوغان بأن إعادة آيا صوفيا مسجدا بشارة لعودة المسجد الأقصى ودحر الاحتلال.

ووجه المفتي الشكر “للأمة الإسلامية بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع آيا صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رُزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها، ومن سبحات الركَّع السُّجود في محرابها، فلبست الحداد على ذلك زهاء قرن من الزمن”.

إنا لنشكر الأمة الإسلامية بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع #آيا_صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رُزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها، ومن سبحات الركَّع السُّجود في محرابها، فلبست الحداد على ذلك زهاء قرن من الزمن. pic.twitter.com/MY90w7TxvO — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 16, 2020

وشكرت تركيا بدورها المفتي وموقفه من القرار،وقالت على لسان عائشة سوزان، سفيرة أنقرة لدى مسقط: “نشكر -ونثمن موقف مفتي سلطنة عُمان سعادة الشيخ الفاضل أحمد الخليلي لمشاركته لنا فرحة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى”.