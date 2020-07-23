“شاهد” ماذا حصل مع مراسل التلفزيون السعودي في جدة بعدما وجه سؤالاً لأحد ضيوفه وصدم المتابعين بما جرى له

صدم مراسل التلفزيون السعودي “الإخبارية” متابعيه خلال مقابلة كان يجريها على الهواء مباشرة مع أحد ضيوف القناة.

وخلال قيام مراسل “الإخبارية” في جدة، “عبدالله الغامدي”، بعمل مقابلة مع أحد الضيوف على الهواء مباشرة، سقط على الأرض، بعد توجيهه سؤالاً لضيفه، الذي قام بدوره بالإمساك بالمذيع.

فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020

وقال الغامدي بعد أن استعاد وعيه، بأن وصول درجة الحرارة لما قرابته 50 درجة مئوية، تسبب بإعيائه لبضع دقائق، قبل أن يستعيد وعيه.

وتسببت حادثة الغامدي تلك بمجموعة من التفاعلات عبر تويتر من قبل الناشطين، الذين أخذوا يقيسون ما جرى مع المراسل الصحفي، على ما يتعرض له فئات متعددة في السعودية، من تعرض لأشعة الشمس ولدرجات الحرارة العالية.

أتمنى توفروا لأطقم العمل في الميدان كافة أنواع وسائل السلامة ، وحبذا أبتعاد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الابتعاد عن التغطيات المباشرة تحت وهج الشموس .



ويارب السلامة للجميع pic.twitter.com/KYeQA9qIyB — محمدالدغريري ‏♔ (@aldaghriri) July 22, 2020

وطالب ناشطون من الجهات المختصة بتوفير المعدات الوقائية اللازمة لمن يعمل في الميدان، إضافة إلى ضرورة أخذ هذا الطقس بعين الاعتبار عند إعادة الطلبة للمدارس.

تخيلوا معي يا وزارة التعليم @moe_gov_sa

اطفالنا يذهبون للمدارس في نهاية اغسطس

والمعروف ان جدة صيفها اشد حرارة عن كثير من مدن المملكة

ويلبسون الكمامات في هذا الحر

كم ستكون حالات الاعياء

وسيضطرون الى ازالة الكمامات وسيتعرضون للكورونا

اتمنى على الاقل التعليم عن بعد للترم الأول — Raed Sami Hijazi (@RAED_HIJAZI) July 22, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الله يكون بعون العسكر في هذه الأيام والحج قريب مع زحمة الناس والسيارات، واللي يقهر الحريم يشوفن العمال يا قلبي عليه ذبحه الحرم وهو ينظف وونسية ولدها وزوجها وابن الوطن اللي بالشمس على طول النهار ما تقول عنه شيئ”.

الله يكون بعون العسكر في هذه الايام والحج قريب مع زحمة الناس والسيارات والي يقهر الحريم يشوفن العمال ياقلبي عليه ذبحه الحرم وهو ينظف ونسية ولدها وزوجها وابن الوطن الي بشمس ع طول النهار ماتقول عنه شي — المتطلع (@azcWOsDyiwgagx8) July 22, 2020

لا حول و لا قوه الا بالله ..

الشمس و الحر ذا السنه بزياده كانه ..

الحمدلله على سلامه المراسل عبدالله الغامدي و الف لا باس ..

و ان شالله مستقبلا تكون فيه احترازات ضد الشمس مهوب بس ضد كورونا للكل .. — #Adnaan حزم# #G20 (@adnaan110) July 22, 2020

وتتأثر دول الخليج في شهر تموز/ يوليو من كل عام، بطقس حار للغاية، يتجاوز الخمسين درجة مئوية في بعض البلدان، ومنها السعودية.