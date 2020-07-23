“شاهد” ماذا حصل مع مراسل التلفزيون السعودي في جدة بعدما وجه سؤالاً لأحد ضيوفه وصدم المتابعين بما جرى له
صدم مراسل التلفزيون السعودي “الإخبارية” متابعيه خلال مقابلة كان يجريها على الهواء مباشرة مع أحد ضيوف القناة.
وخلال قيام مراسل “الإخبارية” في جدة، “عبدالله الغامدي”، بعمل مقابلة مع أحد الضيوف على الهواء مباشرة، سقط على الأرض، بعد توجيهه سؤالاً لضيفه، الذي قام بدوره بالإمساك بالمذيع.
وقال الغامدي بعد أن استعاد وعيه، بأن وصول درجة الحرارة لما قرابته 50 درجة مئوية، تسبب بإعيائه لبضع دقائق، قبل أن يستعيد وعيه.
وتسببت حادثة الغامدي تلك بمجموعة من التفاعلات عبر تويتر من قبل الناشطين، الذين أخذوا يقيسون ما جرى مع المراسل الصحفي، على ما يتعرض له فئات متعددة في السعودية، من تعرض لأشعة الشمس ولدرجات الحرارة العالية.
وطالب ناشطون من الجهات المختصة بتوفير المعدات الوقائية اللازمة لمن يعمل في الميدان، إضافة إلى ضرورة أخذ هذا الطقس بعين الاعتبار عند إعادة الطلبة للمدارس.
وفي ذلك قال أحد المغردين: “الله يكون بعون العسكر في هذه الأيام والحج قريب مع زحمة الناس والسيارات، واللي يقهر الحريم يشوفن العمال يا قلبي عليه ذبحه الحرم وهو ينظف وونسية ولدها وزوجها وابن الوطن اللي بالشمس على طول النهار ما تقول عنه شيئ”.
وتتأثر دول الخليج في شهر تموز/ يوليو من كل عام، بطقس حار للغاية، يتجاوز الخمسين درجة مئوية في بعض البلدان، ومنها السعودية.