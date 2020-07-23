حادثة صادمة تهزّ الكويت .. خمر “مضروب” يقتل 4 أشخاص ويصيب 5 أحدهم بالعمى الأبدي خلال جلسة سُكر!

أفادت وسائل إعلامٍ كويتية مساء الخميس، بوفاة مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بعد شربهم خمر “مضروب” في منطقة كبد بمحافظة الجهراء .

ووفقاً لما أورده حساب “المجلس” الكويتي على تويتر فقد لقي 4 أشخاص «مواطنين وبدون» مصرعهم، فيما تمّ اسعاف 5 آخرين إلى العناية المركزة بمستشفى الجهراء.

وأشار الحساب إلى انّ أحد المصابين أصيب بالعمى الأبدي بعد شربهم خمور مضروبة.

وأكد أنه تم ضبط شاب بدون على خلفية القضية من قبل مباحث تيماء.