مجهود مخابرات أبوظبي لسنوات نُسف بلحظة.. “شاهد” ما فعله معاوية الرواحي مع سعيد جداد قبل وصولهما عُمان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، صورة لاقت تفاعلا واسعا للمعارضين العمانيين معاوية الرواحي وسعيد جداد، وهما على متن الطائرة أثناء عودتهما لأرض الوطن سلطنة عُمان عقب العفو السامي عنهما من قبل السلطان هيثم بن طارق.

الصورة التي اعتبرها ناشطون نسفا لجهود مخابرات أبوظبي طيلة سنوات، حيث كانت تكيد للسلطنة وتحاول استقطاب هؤلاء المعارضين ودعمهم لأجل زعزعة أمن السلطنة، نشرها الرواحي عبر حسابه بتويتر.

مهما عتبوا عليك .. وغضبوا منك ..

عمان وطنك وهي أولى بك من أي مدى وفضاء ..



لعمان حق علينا .. وآن لنا أن نؤديه .. pic.twitter.com/nxvh3PlsTu — معاوية الرواحي (@MuawiyaAlrawahi) July 22, 2020

وعلق عليها وفق ما رصدته (وطن) بقوله:”مهما عتبوا عليك .. وغضبوا منك ..

عمان وطنك وهي أولى بك من أي مدى وفضاء .. لعمان حق علينا .. وآن لنا أن نؤديه ..”

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل العُمانيين الذين اشادوا بسياسات السلطان هيثم بن طارق وحكمته في إدارة الدولة وقطع الفرص على المتربصين بها.

رؤية صاحب الجلالة حفظة الله ، بوجهكم الخير والبركة وهذي هي الحكمة في ضم الصف والتكاتف لأجل بناء الوطن ورد الجميل له .



والتنافر والتباغض لا يملىء محارة ، يظل الوطن عزيز ويظل الأهل كرام



عودآ محمودآ بين أهلك وأحبائك أخي معاوية وأتمنى التوفيق يرافق خطواتك 🍁 — ولد وائل 🇴🇲 (@qabooooss1970oo) July 22, 2020

ما أجملنا عندما نغسل قلوبنا ونتقبل من يعود إلى حظن الوطن ففرحتنا بعودتكم اكبر من فرحتكم انتم لأننا مدركين بقدراتكم وان لديكم الكثير من القدرات يستحقها الوطن الأم عمان. اهلا وسهلا بكم سواعد مخلصه للمساهمه في بناء النهضه المتجدده — H#N#Oman (@HamoodAlhajri6) July 22, 2020

وبينما رحبت معظم التعليقات بعودة الرواحي لأرض الوطن، هاجم البعض سعيد جداد ورفضوا عودته رغم عفو السلطان عنه بسبب أن ما فعله طيلة الفترة الماضية أمر لا يغتفر، حسب وصفهم.

معاويه يستاهل

بس ذاك الي وراه وش وضعه — فاطمة🌸 (@Tman91150011) July 22, 2020

أخي معاوية وهل جميع أبناء عُمان سيسامحون سعيد جداد على كل ما فعله وقاله.

وهل ننسى سعيد جداد خائن الوطن عندنا تلفظ بكلمات نابية لرمز عُمان الخالد أعز الرجال وأنقاهم.

وهل ننسى سعيد جداد عندما كان يُأجج للطائفية والمذهبية.

وهل نسساه عندما يتحدث لمحاولة إثارة أبناء ظفار ضد الحكومة. — اٰلَثُعْبَانٰ (@kfrind85) July 22, 2020

وكان معاوية الرواحي أعلن صباح اليوم، الأربعاء، عن وصوله سلطنة عمان بعد العفو السامي من السلطان قابوس عنه وعن عدد من المعارضين الآخرين.

بحمد الله وتوفيقه، لقد وصلت إلى أرض عُمان الطاهرة دراجتي الزرقاء ..



وصح أنا وصلت معها .. pic.twitter.com/68oYv01eKP — معاوية الرواحي (@MuawiyaAlrawahi) July 22, 2020

وظهر معاوية الرواحي في مقطع فيديو بثه من منزله بعد لقاء والدته وأهله، يتقدم فيه بالشكر للسلطان هيثم بن طارق عن قرار العفو، وأبدى أسفه على أخطائه القديمة وشدد على حرصه خدمة السلطنة وقيادتها وشعبها وتسخير قلمه الفترة القادمة لتصحيح الماضي الذي ندم عليه.

وتحدث “الرواحي” في الفيديو عن تفاصيل العفو وكيف حصل عليه وكيف وصل إلى سلطنة عمان، مشيرا إلى أن القصة بدأت عندما تلقى إتصلا هاتفيا من السفير العماني لدى المملكة المتحدة، وبعدها ذهب إلى لقاءه في مقر السفارة في لندن، وقال له بإختصار صدر عفو وقضي الأمر، ولم أكن أتامل أبدا بصدور مثل هذا العفو، ولكن تغير تفكيري بعدها وشعرت لأول مرة بالأمل و الطمأنينة.

قصة العفو، والعودة، من ألف الألف، لياء الياء https://t.co/Tgxg6NtWL7 — معاوية الرواحي (@MuawiyaAlrawahi) July 22, 2020

ويشار إلى أن معاوية الرواحي اعتقل سابقا في الإمارات بتهمة إهانة محمد بن زايد ولي عهد حاكم أبوظبي. وقد أكد معاوية للمرصد العماني لحقوق الإنسان أن سبب اعتقاله في الإمارات حدث بعد تعاون أمني حدث بين جهازي البلدين، وهو ما نشره المرصد سابقا، حيث كان قد طمأنه أحد موظفي جهاز الأمن الداخلي “المخابرات” واسمه جمال الصقري وآخر إسمه سالم العلوي، بأن ليست هناك أية مشكلة حال سفره إلى الإمارات، وكان العكس ما قد حدث.

وتعرض معاوية بعد اعتقاله في الإمارات، إلى معاملة سيئة حيث تم وضعه 100 يوم في حبس انفرادي، وتأجيل محاكمته بصورة كيدية مرات عدة، ومنع الدواء عنه. كما تم اعتقال وسجن معاوية بعد إطلاق سراحه من الإمارات في عمان مجددا، بتهمة إساءة استخدام تقنية المعلومات، وهي تهمة متعلقة بحادثة قديمة قبل اعتقاله في الإمارات، حفظها الإدعاء العام العماني ضده.

كما تم تهديده بعدم كتابة أي شيء ضد الحكومة، وعدم كتابة أيّ شيء حدث له فترة اعتقاله في الإمارات، بحجة أن ليس هناك أية ضمانات لحمايته مستقبلا إذا ما اعتقلته السلطات الإماراتية مجددا. وحسب افادته للمرصد كذلك، فقد ظلّ معاوية ممنوعا عن العمل مدة أربع سنوات.

ووصل معاوية إلى لندن مساء يوم السبت ال 18 فبراير/شباط 2017. وتقدم بطلب اللجوء في مطار هيثرو فور وصوله، وأقام فيها من وقتها حتى تم إصدار العفو الشامل عنه وعاد إلى أرض الوطن.

وأمس، الثلاثاء، أقدم المعارض العُماني السابق سعيد جداد، على حذف جميع مقاطع المرئية بقناته على يوتيوب والتي كانت تحوي انتقادات لنظام الحكم في السلطنة، وذلك بعد إعلانه إصدار السلطان هيثم عفوا ساميا عنه.

وهذه الخطوة بلا شك ـ بحسب محللين ـ ستغضب محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بشدة، حيث دأب صبيانه وعلى رأسهم مستشاره عبدالخالق عبدالله والمغرد البذيء حمد المزروعي على تحريض “جداد” وتشجيعه على الاستمرار في مهاجمة القيادة العمانية.

وبينما رأى ناشطون أن هذه الخطوة تحسب لسعيد جداد، رفض آخرون ذلك معتبرين أن إساءاته لقيادات عمان لا تغتفر وخاصة التي أطلقها بحق الراحل قابوس بن سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، اشتعلت بموجة جدل واسعة عقب نشر المعارض العُماني المتواجد بلندن سعيد جداد، مقطعا مصورا يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو سامي عنه، مشيرا إلى أنه تم ترتيب إجراءات عودته للسلطنة.

وظهر “جداد” الذي دأب طيلة الفترة الماضية على مهاجمة القيادة العمانية والحكومة، في فيديو لاقي انتشارا واسعا بين العمانيين أعلن فيه عن بدء صفحة جديدة ومبايعته السلطان هيثم، مشيرا أنه تم إصدار عفو سلطاني بشأنه دون الإشارة لأي تفاصيل.