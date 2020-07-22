سيناريو عبد العزيز الفغم يتكرر ويثير الشك.. مقتل ضابط سعودي كبير في ظروف غامضة وجدل واسع

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم، الأربعاء، بوسم “#محمد_بن_مران_بن_قويد” الذي أثار جدلا واسعا عقب الإعلان وعن وفاة العقيد السعودي محمد بن مران في ظروف غامضة دون الكشف عن سبب الوفاة.

ونعت قبيلة الدواسر في السعودية الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، الذي سقط اليوم الأربعاء قتيلا في ظروف غامضة.

" انا لله وانا اليه راجعون "



ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد



نسأل الله جل وعلى في هذه الايام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضٍ من رياض الجنه



عزائنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه ..

لاتنسونه من دعواتكم pic.twitter.com/ZR6TO3bgPE — قبيلة الدواسر (@alduwaser1) July 22, 2020

وجاء في النعي الذي نشره حساب القبيلة في موقع التواصل “تويتر”: “ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه والـ قويد خاصه ولجميع محبيه .. لا تنسوه من دعواتكم”.

وأعاد مقتل العقيد بن مران للأذهان حادث مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان الشخصي في نهاية سبتمبر الماضي، وأشار العديد من النشطاء في تعليقاتهم إلى مقتل “بن مران” وأن وفاته ليست طبيعية، كل هذا وسط صمت رسمي دون تأكيد أو نفي.

حارب يبي يقضي على الجهل لكن

قضى عليه الجهل وارداه مقتول



ترحل يابو مران وتظل ساكن

بعقولنا انجازات وامجاد وفعول

#محمد_بن_مران_بن_قويد pic.twitter.com/rrDEkV9nkt — زياد بن نحيت (@abinneheet) July 22, 2020

مقتول الله يرحمه — فهدد (@fahdbue5) July 22, 2020

من الي قاتله. حسبي الله ونعم الوكيل. — ريووم. (@qw20510) July 22, 2020

هذا وشارك العديد من السعوديين عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في تويتر بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

اللهم أغفر له وارحمه ابو الوقفات شي الناس تعرفه وأشياء بينه وبين الله عزوجل #محمد_بن_مران_بن_قويد pic.twitter.com/qZXf6FUCRG — ميمآ (@decsFwziQ81BSOi) July 22, 2020

عليه رحمة الله ورضوانه

وجعل الجنة مثواه

صاحب بذل وإحسان

وعمل اجتماعي وانساني مميز

ساهم في تنمية الاجتماعية ونشر التوعية

وتبنى مبادرة عفو عبر مؤسسته لحقن الدماء

جعل قبرك روضة من الجنة

والله يعوض الدواسر ويحسن عزاهم وعموم القبائل والوطن في فقده#محمد_مران_بن_قويد pic.twitter.com/KoN1K6uYye — رحمك الله يابو مران وأسكنك الجنة (@gulf2030) July 22, 2020

ناشطون لفتوا إلى أن العقيد محمد بن مران قتل غدرا بسبب مشكلة بين ولده وأولاد أسرة أخرى وتم الصلح ولكن نقض الآخرون عهدهم وقتلوه غدر بدم بارد، بحسب وصفهم.

مقتول غدر بسبب مشكله بين ولده وعيال ناس ثانين وتم الصلح ولكن رجعو ينقضون عهدهم وقتلوه غدر بدم بارد بسبب ماله ذنب فيه — Designers Zone (@Designers_zone) July 22, 2020

لاحول ولاقوة الابالله حسبنا الله ونعم الوكيل من اللي قتله الله ياخذ حقه عاجلا غير اجل — j (@j79136207) July 22, 2020

وأشاد ناشطون وشخصيات بارزة منها الداعية عائض القرني بالشيخ بن قويد، وذكروا أنه أحد أمراء وكبار قبيلة الدواسر وقد نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح.

بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته،

وأحسن عزاء أهله وذويه،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/bymgRdDWzs — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 22, 2020

هذا ولم تعلن عائلة الدوسري حتى اللحظة سبب وفاة العقيد الراحل، على الرغم من إعلان نشطاء على “تويتر” خبر وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وفور إعلان خبر الوفاة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بعدد كبير من العبارات الناعية للراحل، “مثمنين دوره الكبير في الأعمال الخيرية التي قام بها، وداعيين له بالرحمة والمغفرة.

والشيخ محمد بن مران، عقيد سعودي، كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.

ويشار إلى أنه في حادث مشابه قتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز اللواء عبدالعزيز الفغم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما كان في زيارة لصديقه “تركي بن عبدالعزيز السبتي”، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، حسب الرواية الرسمية.

وحينها قال بيان للداخلية السعودية إنه خلال زيارة “الفغم” لصديقه “السبتي” دخل عليهما صديق مشترك يدعي “ممدوح بن مشعل آل علي”.

وأوضح البيان أنه أثناء الحديث تطور النقاش بين “الفغم” “وآل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على “الفغم”.

وشكك مراقبون ومغردون، عبر “تويتر”، بالرواية الرسمية السعودية حول ملابسات الجريمة، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

وقررت رئاسة الحرس الملكي، بعد الحادثة بأيام قليلة، تعيين “سعد بن مسفر بن بداح القحطاني” قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء “الفغم”.