تعدت جميع الخطوط.. “شاهد” السعودية مودل روز مع صديقها “كيوم ولدته أمه” في حفلة للشواذ!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة غضب واسعة تجاه الفاشينيستا السعودية مودل روز، عقب ظهورها في صورة مخلة ـ من حفل للشواذ على يبدو ـ ما تسبب في انتقادات حادة لها.

وأظهرت الصورة الصادمة والمتداولة على نطاق واسع مودل روز، رفقة صديقتها في مشهد معتاد إلا أن صورة رجل عاري تماما في الخلفية ورائها فجرت موجة جدل واسعة.

ولفت بعض النشطاء في تعليقاتهم على الصورة الصادمة إلى أنه من الممكن أن يكون تم التقاط هذه الصورة من إحدى حفلات المثليين، خاصة وأن مودل روز أكدت في أكثر من مناسبة دعمها للمثليين بشكل واضح وسبق أن كشفت عن صداقة قوية تجمعها بشاب مثلي يتواجد معها في المنزل نفسه.

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيدوهات التي تنشرها.

وكانت مودل روز أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، في فيديو رصدته “وطن”، وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس تكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

واعترفت مودل روز بأنها ترفض الخضوع لعملية تكبير مؤخرة.

وقالت مودل روز بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”: “سألتني إحدى مُتابعاتي لماذا لا أقوم بتكبير عضلتي الخلفية، أنا أرى أن نظراتكم تعودت على رؤية المقاسات الكبيرة، لكن هذا بالنسبة لي تلوث بصري”.

وتابعت مودل روز: “حقن السيلكون تجعل بين تضاريس الفتاة متر، ولأنكم اعتدتم على هذه المناظر، أصبحتم ترون أنني غير طبيعية”.

وأشارت مودل روز إلى أنها ترى نفسها طبيعية مقارنة بالناس، وأضافت: “لكنكم اعتدتم على رؤية مقعد في الخلف، أما أنا لو أردت تكبير شيء في جسمي، أكبره بالتمارين، أما حقن وهذه الأمور مستحيل”.

ومودل روز واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض.

وقررت مودل روز الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.