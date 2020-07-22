الطواف بأفواج ومسافات آمنة.. السعودية تُعلن خطتها لموسم الحج المحدود وهذا ما قررته استثنائياً لكسوة الكعبة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية، خطتها الخاصة بموسم الحج الاستثنائي والذي سيكون بشكل محدود للمقيمين في أراضيها، عبر عدة وسائل، أبرزها إقامة الطواف بأفواج ومسافات آمنة.

وتشمل أبرز بنود الخطة السعودية، تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات يومياً للمشاعر المقدسة، وتجنيد 3500 عامل يعملون على تغطية 3 ورديات، كما تضم الخطة الاستثنائية تبديل كسوة الكعبة لهذا العام، وفق إجراءات احترازية.

سيتم العمل على “تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، إضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وإدخال الحجاج على أفواج وبأعداد محدودة، مع تكثيف الكاميرات الحرارية على المداخل”.

وستكون هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها خلال شعيرة الحج، في ظل خشية المملكة من تداعيات تفشي كورونا عالمياً.

كم عدد الحجاج؟

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة؛ حيث تبدأ مشاعر الحج، وهي الفريضة العظمى لدى المسلمين، ولكن في ظل أعداد محدودة من داخل المملكة، بحسب قرار سابق تفادياً لكورونا.

الإثنين، أعلنت السعودية أن أول أيام شهر ذي الحجة الأربعاء، وأن وقفة عرفات ستوافق الخميس 30 يوليو/تموز الجاري، ويليه عيد الأضحى.

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاماً، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/حزيران الماضي.

بينما بلغ إجمالي الحجاج، العام الماضي، مليونين و489 ألفاً و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفاً من الخارج، و634 ألفاً و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

حج استثنائي

يأتي الإعلان عن ترتيبات الحج بعدما أعلنت السعودية، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، تنظيم موسم الحج بعدد “محدود جداً” من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وزارة الحج كانت قد قالت في بيان إنها تقوم بذلك “حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله”.

جاء القرار السعودي بعدما كانت المملكة علّقت أداء العمرة، في مارس/آذار، بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في أقدس المدن الإسلامية، ويخيّب قرار المضي بأعداد قليلة آمال ملايين المسلمين الذين غالباً ما ينفقون مدخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطاتهم وسلطات السعودية للحج.

تراجع بالإصابات

هذا وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في المملكة يعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن مدة التعافي للأعراض الخفيفة 10 أيام.

وأكد أن فيروس “كورونا” ما زال نشطا في العالم أجمع، حيث تم تسجيل ربع مليون إصابة في يوم واحد فقط، ما يعني أن الفيروس لم ينتهِ، موضحاً أنه إذا كانت أعراض الإصابة شديدة على المُصاب فإنه يستلزم التدخل الطبي ونقله إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن المصابين ذوي الأعراض الخفيفة يتم إرشادهم للعزل المنزلي حتى التعافي، مشيراً إلى أنه في حال عدم مناسبة المنزل للعزل يتم توجيه المصاب للحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2587 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 2476 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 255 ألفا و825 حالة، لافتةً إلى تسجيل 4000 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 207 آلاف و259 شخصا.