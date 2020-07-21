“شاهد” وزير الأوقاف المصري يطبل للسيسي على الهواء.. بكى بشدة وأبكى أحمد موسى وأثار سخرية واسعة!

أثار وزير الاوقاف المصري، محمد مختار جمعة، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى مساء الاثنين، إذ أبدى دعمه للجيش المصري.

وقال جمعة الذي أجهش بالبكاء خلال مداخلته المثيرة قائلاً: “أعلن أننا مستعدون من الآن أن نكون مع القوات المسلحة في الصفوف الأولى لنؤكد أنهم أصحاب قضية عاجلة”، وذلك بعد تفويض البرلمان المصري للجيش بإرسال عناصره إلى ليبيا.

وذكر أن الوزارة أصدرت بياناً لتحية القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة وكل إعلامي يقف إلى جوار بلده، ومجلس النواب، قبل الاجتماع وإصدار القرار بالتفويض.

ولم يمر فيديو بكاء الوزير المطبل للسيسي مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يتهمونه بـ”النفاق”، فيما سخر البعض الاخر من تصريحاته داعين اياه لتغبير عمله من وزارة للأوقاف والعمل لدى الجيش أو المخابرات المصرية.

وزير الأوقاف طالع يعيط مع احمد موسى وبيقول مستعدون أن نقف في الخطوط الأمامية في الصفوف الأولى مع الجيش المصري ..

_ خسارة محمد مختار جمعة يكون في الأوقاف يكون في التمثيل هينجح اكتر الصراحه. 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) July 20, 2020

محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف لأن أكيد محدش يعرفه) طالع يعيط مع أحمد موسى وبيقول مستعدون أن نقف في الخطوط الأمامية في الصفوف الأولى مع جيش الدولة.

طيب يا مختار، هل ممكن بنت حضرتك، خريجة التربية، التي تعمل بشركة بترول، تتبرع براتب شهر واحد (كله، مش الأساسي) لجيش الدولة!؟ — hatim (@hatimny) July 20, 2020

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة باكيا : مستعد أن أكون في الصفوف الأمامية للجيش ـ لو كنت مسؤولا عنه لاستجبت لأمنيته وصدقتها ـ رغما عنه ـ هذه المرة ، وعلى الفور نرسله إلى شمال سيناء يواجه الدواعش ، دعوه يفعل شيئا واحدا في حياته مفيدا للوطن والناس ! pic.twitter.com/cGUYvsHfvP — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 21, 2020

وتواصلت التعليقات الساخرة من الوزير المصري، إذ وصف مغرد جمعة، بالمخبر لأمن الدولة برتبة وزير، فيما قال مصطفى أمين :”عايز يقول أنا في الصفوف الأولى مع المرتزقة والخونة”.

مختار جمعة مستعد ان يكون فى الصفوف الاولى للجيش…لماذا لا يجرب نفسه فى سيناء فى مواجهة داعش؟ https://t.co/C0k788Zcvw — Gamal M. Siam (@GMSBaghdadi) July 21, 2020

وجاء الفيديو بعد أن نشر مجلس النواب المصري بياناً الإثنين قال فيه إن المجلس وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، قد دعا إلى الانعقاد في جلسة سرية، بحضور 510 من الأعضاء، وذلك للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

نص البيان كذلك على أن “المجلس قد وافق بالإجماع، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية”.

شارك في الجلسة التي تعد أولى الجلسات السرية لهذه الدورة من البرلمان، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، فيما لم يحضر أحد من العاملين في المجلس الجلسة وفقاً للقانون.