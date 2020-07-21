مختصة في الطب الجنسي جثة عارية في فندق .. وفاتها حيرت المحققين بعدما قالت “سأرفع أي شخص من ركبتيه”!

عثر في روسيا على مختصة معروفة في الطب الجنسي والعلاج النفسي، جثة عارية داخل أحد فنادق 5 نجوم في العاصمة موسكو.

وقالت قناة (REN TV) إنه تم العثور على حقيبة يد سوداء على السرير بجانب جثة “آنا أمبارتسوميان” العارية.

ويسعى المحققون إلى التعرف على زائر لغرفتها في فندق النخبة “بيتر 1″، فيما ذكر أحد المحامين أنها تعرضت للتهديد من قبل محصلي الديون الذين اتصلوا بها حتى 20 مرة في اليوم.

وعثر على حبوب مشتبه بها غير موصوفة طبيًا في غرفتها بالفندق، وسيتم تحليلها.وفق وسائل إعلام روسية

وكانت عالمة النفس “آنا” متزوجة من رجل أعمال يدعى رسلان.

وتحظى “آنا” بشعبية لدى عدد من الشخصيات التجارية الذين قدموا سياراتها وممتلكاتها، وتفاخرت ذات مرّة بقولها: “سأرفع أي شخص من ركبتيه”.

وتعد “آنا” إحدى المشاهير المؤثرين في روسيا، فقد كانت تظهر بشكل دوري، في مختلف البرامج الاجتماعية في قنوات التلفزيون الرئيسية.

وكانت “آنا” معروفة جدا على “إنستغرام”، وكانت تلقب نفسها في الشبكات الاجتماعية بـ”الملكة آنا”.