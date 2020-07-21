“شاهد” ناشطة كويتية تنفجر غاضبة من “غلاء المهور” وهذا ما قالته عن مؤخر الصداق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، بمقطع فيديو أثار موجة تفاعل وجدل كبيرين، يوثق حديث المدوّنة الكويتية “شيخة أحمدي”، حول موضوع يعاني منه المجتمع الكويتي وعديد من المجتمعات الإسلامية.

أحمدي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بتويتر، و رصدته “وطن”، تحدثت حول قضية “غلاء المهور” والصعوبات التي يعاني منها الشباب خلال مرحلة الزواج. حيث قالت: “قال الرسول عليه الصلاة والسلام :”خير الصداق أيسره”. معتبرة بأنه من غير المعقول أن يتم إرهاق العريس بمهور عالية وتكاليف مجهدة له، والتعامل معه على أنه “البنك المركزي” من قبل أهل العروسة.

قولوا بعد مو صافه وياكم يالسباله!! pic.twitter.com/hBuIlGzkR0 — Shaikha Ahmadi (@S_RedCarpet) July 14, 2020

وتابعت: “بعض الأسر الله هداها تطلب مؤخر ذا قيمة ليش، عشان إذا فكر يطلق إبنيتنا يعمل ألف حساب” معتبرة بأنه هذه الطريقة جيدة، من أجل الحفاظ على بناتهم من سوء المعاملة من قبل زوجها.

وأضافت أحمدي في مقطع الفيديو بأنه لا يجب على أي رجل يتزوج بمهر قليل أن “يسترخص” زوجته، وأن يرى نفسه عليه، وأن أهلها حينها اشتروا رجال، ويجب عليه أن يكون أهل لهذا الاحترام والمعاملة، ويعامل زوجته أفضل معاملة، لا يتسبب ببكائها وجرحها.

وتسبب حديث الناشطة الكويتية بردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين أثنوا على حديثها، معتبرين بأنها جاءت بأفكار ضرورية تناقش مشكلة يعاني منها عديد من المجتمعات الإسلامية، التي تثقل كاهل الشباب بتكاليف عالية تفوق طاقاتهم.

بصراحه هالمره بس ارفعلج عقالي، بسبب فيديوهاتج الكثيرة اللي تحطين فيها على المحوحي اما هالمره للامانة عدلتي في حكمج ومنطقج — علي آل فنه الجنيبي …. عكٌاس فتوتوغرافي (@akkasphotos) July 14, 2020

ما بعد قولك قول يا شيخة عاى الله يسمع العاقل لأنه easy coming easy go ، إذا ماماه و باباه من دفع فما تأتي بِه الرياح تذهب بِه الزوابع وعلينا ان تعين ابناءنا على الزواج لا ان ندفع كل شيء فيسترخص الزوجة مع ضرورة تعليم البنت حفظ اللسان والتأدب مع الزوج وتبتعد امه وامها عن مشاكلهم — A_ALMARRI (@AALMARR36547964) July 14, 2020

ومن التعليقات التي قيلت حول الموضوع، قول أحد المعلقات: “بنات المسألة كلش ما تتعلق بالمهر، تتعلق فيك بعد الزواج، أشوف عيب أحد يتكلم أو يتناقش بالمهر، شي عيب وأبدا المهر حسب قدرة الرجل”.

بنات المساله كلش ماتتعلق بالمهر تتعلق فيج بعد الزواج

اشوف عيب احد يتكلم او يتناقش بالمهر شي عيب وايد!المهر حسب قدره الريال ارفض اتناقش فيه او اتكلم فيه لان موتسعيرا اتسعر! ولو الموضوع بالتسعير محد يقدر اييب مهري! البركه بالبساطه والرقي والشي الاصلي تزوجي رجل اصلي رجل بمعنى الكلمه — * (@anosa_o) July 14, 2020

وتابعت: “أرفض أتناقش فيه أو أتكلم فيه، لأنه مو تسعيرة تتسعر، ولو الموضوع بالتسعير محدا يقدر يجيب مهري، البركة بالبساطة والرقي والشي الأصلي تزوجي رجل أصلي، رجل بمعنى الكلمة”.

وحذر مختصون من تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب الكويتي.

وبلغت النسبة 31 بالمائة ممن بلغوا من العمر 30 عاما وأكثر، و22 بالمائة لدى الفتيات، وفق دراسة لعميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت حمود القشعان، أجريت في العام 2018.

وكشفت الدراسة عن زيادة في العزوف عن الزواج، مقارنة بدراسة أجراها القشعان أيضا عام 2017، وأظهرت أن نسبة العزوف بين الإنات بلغت 19 بالمائة، فيما بلغت بين الذكور 31 بالمائة.

ولهذه الظاهرة وفق المختصين أسباب عديدة، منها: غلاء المهور، وارتفاع تكاليف حفلات العرس، وأزمة السكن، والرغبة في تحقيق طموحات، وتنامي الأنانية، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي.