“سجد لله بعدما مسه الضر”.. “شاهد” ماذا حصل مع هذا السعودي حتى يلقى ربه ساجداً
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على مواطن سعودي متوفي وهو في وضعية السجود وذلك بعد فقدانه في الصحراء منذ عدة أيام.
وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد تم العثور على المواطن ضويحي العجالين الدوسري، في صحراء تابعة لمنطقة وادي الدواسر جنوبي الرياض.
وبحسب مواقع سعودية، فإن الوصول إلى الدوسري، الذي فقد أثره في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري، جاء بجهود من فريق جمعية “غوث” للبحث والإنقاذ، مشيرةً إلى أن العثور على الدوسري جاء عقب أكثر من يوم كامل على إيجاد سيارته في وسط الصحراء.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن حزنهم لوفاة المواطن السعودي، ومشيدين بحسن خاتمته.
وتتكرر حوادث الفقدان في الصحراء في السعودية، بسبب انقطاع الإرسال لطلب النجدة عندما تعلق إطارات السيارة في كثبان الرمال.