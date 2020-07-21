“سجد لله بعدما مسه الضر”.. “شاهد” ماذا حصل مع هذا السعودي حتى يلقى ربه ساجداً

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على مواطن سعودي متوفي وهو في وضعية السجود وذلك بعد فقدانه في الصحراء منذ عدة أيام.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد تم العثور على المواطن ضويحي العجالين الدوسري، في صحراء تابعة لمنطقة وادي الدواسر جنوبي الرياض.

ضويحي بن حمود العجالين الدوسري تعطلت سيارته في عروق الدعلية .

لما مسه الضر وايقن بالموت سجد لله ومات وهو ساجد .

التوفيق ، اليقين ، الهداية ، والثبات عند الممات ، القدوم على الله بأحسن حال



ويبعث على مامات عليه .

الله يرحمه واموات المسلمين pic.twitter.com/3NHOQpMqau — متفاءل (@najjjmksa) July 20, 2020

وبحسب مواقع سعودية، فإن الوصول إلى الدوسري، الذي فقد أثره في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري، جاء بجهود من فريق جمعية “غوث” للبحث والإنقاذ، مشيرةً إلى أن العثور على الدوسري جاء عقب أكثر من يوم كامل على إيجاد سيارته في وسط الصحراء.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن حزنهم لوفاة المواطن السعودي، ومشيدين بحسن خاتمته.

ضويحي بن حمود العجالين الدوسري تعطلت سيارته في عروق الدعلية . لما مسه الضر وايقن بالموت سجد لله ومات وهو ساجد . التوفيق ، اليقين ، الهداية ، والثبات عند الممات ، القدوم على الله بأحسن حال ويبعث على مامات عليه . الله يرحمه واموات المسلمين pic.twitter.com/rf8ACdqWZG — فهد مطر (@F_mtr) July 20, 2020

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه عزتي له مات وهويدور رزقه يووو — سعد الدوسري (@20133saad) July 20, 2020

امر الله الحمدلله دنياء ماهي حياة ابدية

الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته — بدر العنزي (@dekor2016oo) July 21, 2020

الله اعلم ان الرجل جاته المنيه وهو يصلي

وليس كما يقولون انه كان مغرز .

الله يرحمت ويغفر له ويسكنه فسيح جناته — احمد الحسني🇸🇦🇸🇦 (@alhasani55) July 21, 2020

في وقتها الواحد ومع الضياع والربكه يقفل مخ الواحد والاحساس بالخطر معاد يفكر والله يرحمه ويغفر له والصحراء خطره الا اذا عندك حسن التصرف والتفكير ومعرفة الاتجاهات

مع تمنياتي السلامه للجميع… — حسن سعد الفرحان (@alfarhan515) July 21, 2020

لاحول ولاقوة الابالله الدنيا ماتسوى عند الله جناح باعوضه الله يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمه ياالله انك ترحمه وتسكنه جنات النعيم …الله يتجاوز عنا ويصبر قلوب بناته وزوجته انسان يكدح ويبحث عن لقمه العيش من اجل بناته ولكن !! تفقدو احوال اسرته الى بقلبه رحمه وهذا الرجل يبشر بالخير 💔 — بقـايا حنيـنٓ⚜️ (@Wu66_ii) July 21, 2020

وتتكرر حوادث الفقدان في الصحراء في السعودية، بسبب انقطاع الإرسال لطلب النجدة عندما تعلق إطارات السيارة في كثبان الرمال.