“شاهد” رانيا يوسف تُسيء للمحجبات بإطلالة عارية ووضع مثير كشفت فيه مناطق حساسة وهجوم واسع

تعرضت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، لموجة هجوم عنيفة من قبل متابعيها بعد نشرها صورا اعتبرت إساءة بالغة للحجاب والمحجبات وتم مطالبتها بحذف الصور وتقديم اعتذار عنها.

رانيا وعبر حسابها بتويتر نشرت صورتين لها على طريقة “الكومكس” حيث ظهرت في إحداهما بالحجاب، وفي الصورة الأخرى عارية وفي وضع مثير كشفت فيه عن أماكن حساسة بجسدها.

هجوم كبير وانتقادات تطال الفنانة #رانيا_يوسف بعد أن نشرت صورة لها اعتبرها كثيرون مسيئة للحجاب. وعلّقت على صورتها في الحجاب: "لما تكونوا مرتبطين"، وعلى صورتها وهي ترتدي فستان مكشوف من دون حجاب: "أول ما تفركش معاها".@RaniahYousief#يومياتي #اخبار pic.twitter.com/pVmbfVgfEK — Yawmiyati.com (@YawmiyatiMag) July 19, 2020

وعلقت ساخرة:”لما تكونوا مرتبطين”، وعلقت على الصورة الثانية: “أول ما تفركش معاها”.

وقوبل تصرف رانيا التي عادت إثارة الجدل عبر صورها العارية ومقاطع الرقص المثيرة، بهجوم حاد وانتقادات لاذعة.

وكتب أحد النشطاء:”ايه المنظر القذر دا دى قعدت وحده محترمه كورونا من عندك يارب”.

بينما قال آخر: “‏‎أستاذه رانيا بحاول أحترمك فحاولي تحترمي نفسك الحجاب ما بينقصش جمال ولا إحنا عشان نبان جمال لازم نبقي الصورة التانية أرجوكِ فكري انتِ بتعملي إيه ربنا يهديكِ”.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها.

وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.