بعد فيديو مبايعة السلطان هيثم.. سعيد جداد يفاجئ العُمانيين بتصرف جديد سيثير جنون محمد بن زايد

أقدم المعارض العُماني السابق سعيد جداد، على حذف جميع مقاطع المرئية بقناته على يوتيوب والتي كانت تحوي انتقادات لنظام الحكم في السلطنة، وذلك بعد إعلانه إصدار السلطان هيثم عفوا ساميا عنه وعودته للسلطنة قريبا.

وهذه الخطوة بلا شك ـ بحسب محللين ـ ستغضب محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بشدة، حيث دأب صبيانه وعلى رأسهم مستشاره عبدالخالق عبدالله والمغرد البذيء حمد المزروعي على تحريض “جداد” وتشجيعه على الاستمرار في مهاجمة القيادة العمانية.

ونشر ناشطون عمانيون صور “سكرين شوت” أخذت لقناة جداد على اليوتيوب توضح قيامه بحذف جميع مقاطعه السابقة وكذلك الصور.

#العفو_السامي #سعيد_جداد



حذفت المقاطع وهالشيء يحسب لك ونعتبره بادرة حسنة منك بس اسم قناتك يحتاج تغيير اذا تريد تفتح صفحة جديدة يا أبو عماد! pic.twitter.com/SGKTsoMIEy — سارة الوهيبي (@sara_wahaibi) July 21, 2020

وبينما رأى ناشطون أن هذه الخطوة تحسب لسعيد جداد، رفض آخرون ذلك معتبرين أن إساءاته لقيادات عمان لا تغتفر وخاصة التي أطلقها بحق الراحل قابوس بن سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي.

سعيد جداد اذا ثبت انه عميل عند الاستخبارات الإماراتية بنظر القانون مجرم وخائن ماحد ينسى اللي سواه خاصة اخر سالفة(تسريبات بن علوي الملفقة)بس أمر سلطاننا مطاع وعسى اذا رجع يرجع عند اولاده وعاد ما نسمع له حس!! — سارة الوهيبي (@sara_wahaibi) July 21, 2020

الفيديوهات في ايدي الاعداء حتى لوحذفها خيانة وطن يجب ان يطبق قانون جديد خيانة وطن وحكمها الاعدام شنقا — احمد المعمري (@ahmedma84538645) July 21, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، اشتعلت بموجة جدل واسعة عقب نشر المعارض العُماني المتواجد بلندن سعيد جداد، مقطعا مصورا يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار عفو سامي عنه، مشيرا إلى أنه تم ترتيب إجراءات عودته للسلطنة.

وظهر “جداد” الذي دأب طيلة الفترة الماضية على مهاجمة القيادة العمانية والحكومة، في فيديو لاقي انتشارا واسعا بين العمانيين أعلن فيه عن بدء صفحة جديدة ومبايعته السلطان هيثم، مشيرا أنه تم إصدار عفو سلطاني بشأنه دون الإشارة لأي تفاصيل.

وقال سعيد جداد مؤكدا إصدار السطان هيثم عفوا ساميا عنه:”يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله على عظيم كرمه ورحابة صدره وجميل عفوه”

وبايع سعيد جداد السلطان هيثم:”وأكد لجلالته أننا على الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله”

وأثار هذا المقطع المفاجئ جدلا واسعا بين العُمانيين الذين استغربوا التحول المفاجئ في موقف سعيد جداد السياسي، من الهجوم الفج على القيادة العمانية إلى مبايعة السلطان والعودة للوطن متسائلين عن كواليس هذا العفو وسببه.

ويشار إلى أنه بالأمس وقبل فيديو اليوم كان سعيد جداد يُحسب من قبل العمانيين على مجموعة تنشط في لندن من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

وطيلة الفترة الماضية لم يتوقف سعيد جداد – عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، وسط اتهامات له بتلقي توجيهات إماراتية بذلك مقابل دعم مادي يصله.