امرأتان تستغفلان العُمانيين باسم “الجن”.. فضيحة مُخلة داخل منزل مواطن بالباطنة وضبطهم في وضع تلبس

أفادت وسائل إعلام عُمانية بأن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بينهم رجل وامرأتين من جنسيتين عربية وأوربية بتهمة الاحتيال والشعوذة.

وأوضحت التحقيقات بحسب ما نشرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها على تويتر رصدته (وطن)، أن المتهمين يزعمون مقدرتهم على إخراج الجن وعلاج الأمراض، مستغلين جهل البعض ومشاكلهم لابتزازهم ماليا.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تلقي القبض على ثلاثة متهمين بينهم رجل وامرأتين من جنسيتين عربية وأوربية بتهمة الاحتيال والشعوذة، مدعين مقدرتهم على إخراج الجن وعلاج الأمراض.

كما تم استيقاف المواطن صاحب المنزل الذي قام باستقدام المتهمين بتأشيرات سياحية…#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 19, 2020

هذا وتم استيقاف المواطن صاحب المنزل الذي قام باستقدام المتهمين بتأشيرات سياحية.

وحذرت شرطة عمان السلطانية في تغريدة أخرى من التعامل مع المحتالين والمشعوذين.

وتحذر #شرطة_عمان_السلطانية من التعامل مع المحتالين والمشعوذين، كما تدعو للإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم أو الاشتباه فيها وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز للشرطة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 19, 2020

كما دعت للإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم أو الاشتباه فيها وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وأثار هذا الخبر ردود أفعال واسعة بين العمانيين الذين طالبوا السلطات بتوقيع أشد العقوبة، على المواطنين المتعاونين معهم وسهلوا دخولهم البلاد وجعلهم عبرة حتى تتوقف هذه الظاهرة الكارثية.