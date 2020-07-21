بعدما زارت داعية سعودي في المنام.. “شاهد” المطربة السعودية وعد بملابس شفافة كشفت ما تحتها!

أثارت المطربة السعودية وعد، موجة غضب واسعة، في أحدث ظهور لها، بملابس شفافة تكشف أكثر ما تُغطي.

وظهرت “وعد” في الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أبيض شفاف، يكشف ما تحته من ملابس داخلية، ما أثار غضب الجمهور تجاهها، خاصة أن الصورة تأتي بعد إعلانها إصابة ابنتها بفيروس “كورونا” المُستجد.

الفنانة وعد في احدث إطلالة pic.twitter.com/9iSEFPwhxn — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 20, 2020

وفي ذلك علق مُغرد باسم سلطان: “سبحان الله صدق الرسول الكريم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لازم نتبع مشاهير الغرب في طريقة عرض الاجساد لتكون أكثر شهوانية وسنرى الفضائح تتوالى بداعي “كل إنسان حُر في حياته”.

سبحان الله صدق الرسول الكريم

حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

لازم نتبع مشاهير الغرب في طريقة عرض الاجساد لتكون أكثر شهوانية وسنرى الفضائح تتوالى بداعي "كل إنسان حُر في حياته" — Sultan (@sultan0sultan00) July 20, 2020

وكتب آخر مُلمحاً إلى هدف “وعد” من هذا الظهور الجريئ: “افضخي يزيد مدخولك”.

افضخي يزيد مدخولك

ادعسسسسسسسسس — ‏ SᗩNᖴOᖇᗩ 💙 عالمية من الملعب (@Sanfora117) July 20, 2020

وكتب سلمان: “كل ماتكبر كل مازاد تعريها”.

كل ماتكبر كل مازاد تعريها. — ‏﮼سلمان ‏﮼ (@einzi5) July 20, 2020

وقال أمجد المطيري: “لابسه شرشف”.

لابسه شرشف — مَاٰجٌدْ الّمّطًيٰرِيْ💛 (@ma1955ed) July 20, 2020

واستذكر سلطان حادثة اعتداء شقيق “وعد” عليها، أثناء غنائها على المسرح أمام الجمهور، وقال: “ما لوم اخوها يوم دعس عليها وهي تغني”.

ما لوم اخوها يوم دعس عليها وهي تغني — turki (@turki72087759) July 20, 2020

وأعلنت وعد في وقت سابق، عن إصابة ابنتها حسنا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ودعت جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لابنتها بالشفاء والتعافي.

وكتبت وعد عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على “انستجرام” :””حبيبي بنتي جاتها الكورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. ياحبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم”.

وكان الداعية السعودي ومفسر الرؤى أبو معاذ اليافعي، قد تحدث عن المطربة وعد، و قال إنها زارته في المنام.

وجاء بالفيديو الذي أعادت نشره وعد آنذاك، قول الداعية: “وعد من الله، هنا أتت المطربة وعد، الله يجزاها خير، جاءتني بالحلم سابقاً، ويدل ذلك على الفرج وتحقيق الأماني”.

وأضاف: “الآن ستأتيني رسائل تقول أنني أمدح المُطربة وعد، نعم أمدحها، لا علاقة لنا بالظاهر، للأسف أغلب الناس لديهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة، يرى الإنسان بالشكل، ويحكم على دينه من شكله الخارجي”.

وتابع: “أنا متأكد أن المطربة والأخت وعد في داخلها كمية حنان، وقمة عواطف وطيبة، لا يعرفونها الكثير من الناس، الذين يحكمون من الظاهر، رغم أن باطن الإنسان أحياناً يختلف عن ظاهره، أسأل الله أن يسعدها”.

الجدير بالذكر أن وعد تبلغ من العمر 42 عاماً، واسمها الحقيقي “حنان بكر يونس إبراهيم”، وكانت متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنتها حسناء فقط.