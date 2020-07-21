ابن سلمان ألغى كل مواعيده وأنباء وفاة الملك سلمان تتصدر.. أحد أبنائه يخرج عن صمته وحاخام يهودي يصلي لأجله

دفعت الأنباء التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، أفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولين مطلعين للرد على هذه الأنباء التي وصوفوها بالشائعات.

وفي هذا السياق نقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين سعوديين، قولهما إن “الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة”، فيما قال مصدر ثالث إن “الملك بخير”.

مصدر دبلوماسي، قال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

ابن سلمان ألغى كل مواعيده

هذا ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن ولي العهد السعودي ألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

حاخام يهودي يصلي لأجل الملك سلمان

وفي سياق آخر نشرت صفحة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على فيسبوك، مقطعا مصورا لرجل تقول إنه حاخام إسرائيلي يصلي من أجل سلامة الملك سلمان بن عبد العزيز.

صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” نشرت المقطع الذي رصدته (وطن) وعلقت بما نصه: “حاخام يهودي يصلي من أجل سلامة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يخضع لفحوصات في المشفى”.

https://www.facebook.com/watch/?t=0&v=284985539271677

وأضافت “وجّه الحاخام دافيد روزين الرئيس الدولي لحوار الأديان في منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية دعاء بالشفاء وتمام الصحة لجلالة الملك سلمان ملك العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين”

وظهر الحاخام يقول: “أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم مفعم بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية”.

وتابع: “عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته”.

وقال “أنتهز هذه الفرصة بتقديم شكري لجلالته على كرامة الضيافة التي استقبلنا بها نحن أعضاء المجلس الإداري لوفد منظمة كايسيد، المركز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، على اسم الملك الراحل عبد الله، عسى أن تأتي مثل هذه المبادرات إدراك أكثر عمقا للاحترام المتبادل بين أبناء إبراهيم عليه السلام ودفع عجلة السلام إلى الأمام في العالم”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن “الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن للاطمئنان على صحته”.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، فجر أمس الاثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.