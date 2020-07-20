“اللهم إنا استودعناك المريخ”.. هكذا عنونت “البيان” الإماراتية صفحتها الرئيسية وأثارت سخرية واسعة!

أثارت تغطية الاعلام الإماراتي، إطلاق وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، “مسبار الأمل” في رحلته إلى المريخ، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفت احدى الصحف الاماراتية المريخ بالإماراتي!

وعنونت صحيفة “البيان” الإماراتية، صدر صفحتها الرئيسية بعنوان صارخ (المريخ إماراتي)، الامر الذي أثار سخرية واسعة.

وعلق الكاتب السوادني، الدكتور تاج السر عثمان، على تغطية الامارات للحدث الذي اعتبرته تاريخياً وتغنت فيه على قنواتها الفضائية وصحفها المحلية، قائلاً :” “الشعور بالدونية التاريخية وربطهم على الأرض بساحل عمان دفعهم للبحث عن إشباع عقدة النقص المزمنة، لم يصل صاروخ ميتسوبيشي بعد وقد قالوا المريخ إماراتي، كنت أظنها مزحة حتى رأيتها في صحيفتهم الرسمية”.

الشعور بالدونية التاريخية وربطهم على الأرض بساحل عمان دفعهم للبحث عن إشباع عقدة النقص المزمنة

لم يصل صاروخ ميتسوبيشي بعد وقد قالوا المريخ إماراتي

كنت أظنها مزحة حتى رأيتها في صحيفتهم الرسمية pic.twitter.com/ztY01ic0lb — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) July 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة معبرين عن سخريتهم من الإعلان المتكرر للإمارات بتأجيل إطلاق الرحلة الفضائية، الأمر الذي يؤكد سعي الإمارات لتحقيق أهداف وهمية ولا قيمة لها.

الشعب الإماراتي يكسرون الخاطر بسبب حكومتهم مضطرين أن يستمعوا دوماً لمهاناتهم

للأسف هذا ما يفعله بنا حكامنا الأشقياء لا أصلح الله لهم حال يجعلونا دوما في مرمى الهدف. — نسرين آل همام (@Nesreen77535373) July 20, 2020

خلوهم يحلمو بفلوسهم اللي ضايعه للغرب ببلاش ومع اخوانهم المسلميييين يبذعون في الفتنه والقتال والتحريض ولكن لهم يوما ما — قاسم أحمد (@mhdskekka) July 20, 2020

لا تستبعد يعلنوا فتح خط المريخ 971 — KAMA (@sindk4mindk) July 20, 2020

المسبار تمويله اماراتي فقط، والباقي لا علاقة له بالامارات . — S.A.A (@NewRayyan60) July 20, 2020

و يبقي السؤال هل يلاحقون الاخوان و الارهاب في المريخ ؟ كفي الله من يسكنون المريخ شرهم. — 🍒 (@YAdam_5) July 20, 2020

ياحبهم للاكشن ….اهم شئ الاعلام يفرخ — أصيل 11:27pm (@alharthi7000) July 20, 2020

والليلة الماضية، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، “مسبار الأمل” في رحلته إلى المريخ، والذي أعلنت عنه عام 2014، زاعمةً أن المشروع لاستكشاف المريخ وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وحسب مزاعم الإمارات، فإن المسبار يقدم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.