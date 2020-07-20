طفلة تقلب الكويت وتشعل مواقع التواصل.. “شاهد” ماذا فعلت عندما علمت بمرض أمير الانسانية

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً أثار موجة تفاعل واسعة، يوثق حديث طفلة كويتية حول التراجع الصحي لأمير الكويت صباح الأحمد صباح، بعد إجراءه عملية جراحية ظهر أمس الأحد 19 يوليو/تموز 2020.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث الطفلة التي توجهت بالدعاء للشيخ صباح الأحمد الصباح، راجية الله أن يشفيه ويعافيه.

طفله تدعو لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظة الله ورعاه بالشفاء العاجل.#الكويت pic.twitter.com/X24M1NlvGI — أخبار الكويت 🇰🇼 (@a5bar_kw) July 19, 2020

وقالت الطفلة الكويتية في مقطع الفيديو ما نصّه: “بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشفي بابا صباح الغالي يا رب، أنت الشافي المعافي، أسألك يا الله أن تشفي بابا صباح الغالي، و تمّده بالصحة والعافية”.

و تابعت: “اللهم خفف آلامه وضاعف أجره وسهّل علاجه، يا قادر يا كريم، حبيبي بابا صباح، إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة، أحبك”.

وتسبب المقطع بتفاعل عديد من المغردين عبر موقع التواصل “تويتر”، والذين أخذوا بالدعاء للأمير الكويتي، وتمني زوال الغمة والمرض عنه في أسرع وقت.

اللهم امين اللهم امين

الله يشفيه ويعافيه ويطول عمره ويحفظه من كل سو ويحفظ الكويت وأهلها 💖💖💖 — FA (@FA62118826) July 19, 2020

يا حياتي والله انتي وبابا صباح — 1miss_call (@1misscall3) July 19, 2020

اللهم آمين آمين آمين يارب العالمين — محب رسول الله وصحبه وآل بيته الكرام أجمعين (@J46639860) July 19, 2020

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن صباح أمس الأحد عن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح “91” عاماً أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد إجراءه عدد من الفحوصات الطبية يوم أول أمس السبت.

ويشار إلى أن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ “علي جراح الصباح” أفاد بأن أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية، مصدراً بياناً مقتضباً قال فيه بأنه تم الاستعانة بولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، للقيام ببعض المهام التي من اختصاصات أمير البلاد الدستورية، وذلك بشكل مؤقت، بسبب التراجع الصحي للأمير.